Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 39 νεκροί από φωτιά σε κατάστημα

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στην κεντρική Κίνα έπειτα από πυρκαγιά σε κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσί, ενώ εννέα ακόμα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα (τοπική ώρα) στο υπόγειο καταστήματος στη λεωφόρο Τιανγκονγκνάν της συνοικίας Γουσούι, όπως ανακοίνωσε το τοπικό αρχηγείο της πυροσβεστικής, σύμφωνα με τον κινεζικό όμιλο ενημέρωσης China Daily.

«Έως τώρα, το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό εννέα. Άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, λίγο μετά τις 20.00 (τοπική ώρα, 14.00 ώρα Ελλάδας).

Το περιστατικό συνέβη μόλις πέντε ημέρες ύστερα από πυρκαγιά σε σχολείο στην επαρχία Χενάν, στην κεντρική Κίνα, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

