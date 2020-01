Τραγωδία στην κηδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί: Ποδοπατήθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι – Δεκάδες νεκροί

Σε τραγωδία μετατράπηκε η κηδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί, καθώς το τεράστιο πλήθος που συνέρρευσε στη γενέτειρά του, Κερμάν, για να τον αποχαιρετήσει, ποδοπατήθηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 35 άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Οι πρώτες εικόνες από το συμβάν είναι συγκλονιστικές, ενώ στα βίντεο από το Ιράν που κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου, φαίνονται δεκάδες άνθρωποι ξαπλωμένοι στο δρόμο με διασώστες κι απλούς πολίτες να προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ άλλοι κάνουν μαλάξεις στους αναίσθητους για να τους συνεφέρουν.

Ο κόσμος στο Κερμάν υπολογίζεται πάνω από ένα εκατομμύριο, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς ξεκίνησε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο και να φτάσουμε σ’ αυτήν την τραγική κατάληξη.

Τις προηγούμενες ημέρες, στην πρωτεύουσα του Ιράν την Τεχεράνη όπου μεταφέρθηκε η σωρός του υποστράτηγου από τη Βαγδάτη, όπου και δολοφονήθηκε από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο πλήθος που ξεπερνούσε τα 10 εκατομμύρια.

