Τραγωδία στη Σεούλ: Αστέρας της K-Pop και ηθοποιός μεταξύ των νεκρών

Ο αστέρας και ηθοποιός της K-Pop, Λι Τζιχάν, είναι ένα από τα θύματα της τραγωδίας του Halloween στη Σεούλ που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Ο Τζιχάν, 24 ετών, έγινε γνωστός μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού στη Νότια Κορέα, προτού ασχοληθεί με την υποκριτική. Τα δύο πρακτορεία που τον εκπροσωπούσαν επιβεβαίωσαν την τραγική είδηση ​​την Κυριακή.

