Τραγωδία στη Μόρια: Νεκρό 6χρονο παιδί από φωτιά στο ΚΥΤ

Tραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3) στο ΚΥΤ Μόριας, καθώς έχασε τη ζωή του ένα παιδί έξι ετών. Όπως ανέφερε στο ethnos.gr ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, η φωτιά κατέκαψε δύο οικίσκους που βρίσκονται μέσα στο ΚΥΤ και η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είχε ως αποτέλεσμα να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν ήταν εύκολο, αφού το δυσχέραιναν ο συνωστισμός και οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή. «Ευτυχώς, η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη άμεσα και η φωτιά δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Δυστυχώς, όμως, έχασε τη ζωή του ένα παιδάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται, αφού τώρα διεξάγεται ΕΔΕ από την πυροσβεστική. Μέσα στο ΚΥΤ αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο ζουν περίπου 22.000 άνθρωποι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Καταλαβαίνετε, τι σημαίνει αυτό και ποιες διαστάσεις μπορεί να μία τραγωδία», λέει στο ethnos.gr ο κ. Κύτελης.

Από την πλευρά του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου Λέσβου, Ευάγγελος Βλάσης, τόνισε ότι «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εδώ. Κάηκε ένα κοντέινερ – κατοικία και δύο διπλανά ξύλινα παραπήγματα. Δε γνωρίζουμε την αιτία της φωτιάς αυτήν τη στιγμή».

A migrant has filmed these minutes earlier. Fire in #moria #lesvos – Europe’s biggest migrant camp. #refugeesgr #migrants #lesbos #greece pic.twitter.com/s4TVsou700

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) March 16, 2020