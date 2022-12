Τραγωδία στη Μάγχη: Βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες στον παγωμένο πορθμό – 3 νεκροί

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη Μάγχη μετά από τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την Daily Mail τρεις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί ενώ 27 διασώθηκαν με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 επιβαίνοντες. Εντωμεταξύ οι συνθήκες στην περιοχή είναι δυσμενής με το θερμόμετρο να δείχνει -4 βαθμούς Κελσίου.

A major operation is underway in the English Channel after a migrant boat capsized leading to several fatalities.

Julia: "People say these people are desperate. They're in France, not war-torn Syria or Ukraine!" pic.twitter.com/olaCDF5X1p

— TalkTV (@TalkTV) December 14, 2022