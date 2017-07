Τραγωδία στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «The Walking Dead»

Ο 33χρονος ηθοποιός – κασκαντέρ Τζον Μπέρνεκερ, έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του AMC. Ο νεαρός κασκαντέρ είχε μοιραία πτώση στο κενό από ύψος 20 μέτρων στο τσιμέντο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της περασμένης Τετάρτης.

Ο Μπέρνεκερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός και παρέμενε στη ζωή με μηχανική υποστήριξη. Το AMC με ανακοίνωση του εξέφρασε τα συλληπτήρια του με ανακοίνωση στην οικογένεια του 33χρονου που είχε συμμετάσχει και σε άλλες γνωστές παραγωγές όπως The Fast And The Furious και Get Hard.

Πηγή: e-magazino.gr