Τραγωδία σε γήπεδο στην Ινδονησία: Αναποδογύριζε πτώματα για να βρει τη σύζυγο και τις κόρες του

Ο Άντι Χαριγιάντο λέει ότι δεν θα ξαναπαρακολουθήσει ποτέ ποδοσφαιρικό αγώνα μετά τον θάνατο της συζύγου του, των δύο έφηβων θυγατέρων του και ενός ξαδέλφου του, οι οποίοι ποδοπατήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ένα γήπεδο της Ινδονησίας.

O αγώνας της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας Arema FC το περασμένο Σάββατο ήταν μια ιδιαίτερη περίσταση για την οικογένεια του ποδοσφαιρόφιλου Άντι, ακόμη και για τον δίχρονο γιο του.

Στο κατάμεστο γήπεδο του Μαλάνγκ της ανατολικής Ιάβας, στην Ινδονησία, εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους όταν η αστυνομία έκανε ρίψη δακρυγόνων για να διαλύσει τους οργισμένους οπαδούς που είχαν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του αγώνα.

Over 100 People Died After a Riot Broke Out at an Indonesia Soccer Game pic.twitter.com/qeLpH7zvGF

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 131.

Παρότι ο Άντι και η οικογένειά του παρέμειναν στις κερκίδες και εκείνος κρατούσε στην αγκαλιά του τον γιο του, χωρίστηκε από την σύζυγο και τις κόρες του, αλλά κατάφερε να φτάσει στην ιατρική ομάδα που είχε σπεύσει για βοήθεια.

“Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν ρίξει δακρυγόνα στις κερκίδες γιατί τα επεισόδια εκτυλίσσονταν στον αγωνιστικό χώρο”, λέει ο 36χρονος αγρότης.

Όταν διαλύθηκε ο καπνός, ο Άντι άρχισε να αναζητεί την σύζυγο και τις δύο κόρες του αναποδογυρίζοντας τα πτώματα θεατών που είχαν ποδοπατηθεί στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις εξόδους του γηπέδου, κάποιες εκ των οποίων ήταν κλειδωμένες.

Panic following a soccer match in Indonesia on Saturday night left at least 129 people dead, according to CNN quoting local police. pic.twitter.com/5Pvnx8rHOa

— Global Times (@globaltimesnews) October 2, 2022