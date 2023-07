Τραγωδία με δύο νεαρούς τουρίστες στην Ίο: Ο δεύτερος Ιρλανδός έπαθε ανακοπή όταν έμαθε για τον θάνατο του φίλου του

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε στην Ίο όταν δύο νεαροί τουρίστες από την Ιρλανδία έφτασαν στο νησί για να γιορτάσουν για την αποφοίτησή τους και εντοπίστηκαν λίγες ώρες μετά νεκροί. Όπως έγινε γνωστό, ο ένας νεαρός έπαθε ανακοπή και πέθανε όταν έμαθε για τον θάνατο του φίλου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, οι Ιρλανδοί ξεκίνησαν το Σάββατο από νωρίς το μεσημέρι να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να διασκεδάζουν με την παρέα τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάποια στιγμή ο νεαρός Max επιχείρησε να επιστρέψει στο κατάλυμα του με τα πόδια, όπως και συνηθίζουν αρκετοί τουρίστες να κυκλοφορούν στο νησί αφού οι αποστάσεις είναι κοντά.

Ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν, αφού οι φίλοι όταν γύρισαν στο δωμάτιο δεν βρήκαν τον φίλο τους στο δωμάτιο. Αμέσως οι αστυνομικές αρχές του νησιού κινητοποιήθηκαν και άρχιζαν να αναζητούν το νεαρό Ιρλανδό, τον οποίο και εντόπισαν νεκρό στις 11 το πρωί της Κυριακής σε γκρεμό στην περιοχή Γερμανώλη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προφανώς έχασε τις αισθήσεις τους, παραπάτησε και βρέθηκε στο κενό… χτυπώντας με το κεφάλι.

Συγκλονισμένοι οι φίλοι του, δεν μπορούσαν να πιστέψουν για το κακό που τους βρήκε αφού το ταξίδι αποφοίτησης αποδείχτηκε τραγωδία. Δεν τους έφτανε αυτό, λίγη ώρα αργότερα, ένα ακόμα μέλος της παρέας, ένας ακόμα νεαρός, ο Andrew, έχασε τις αισθήσεις τους και έφυγε από τη ζωή, με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, μόλις έμαθε για τον θάνατο του φίλου του.

«Είναι σοκαριστικό. Όλοι είναι συντετριμμένοι» δήλωσε στους Irish Times ιδιοκτήτης ιρλανδικού μπαρ στην Ίο με έναν δεύτερο να συμπληρώνει ότι προσπαθούν να παρηγορήσουν τους φίλους των δύο παιδιών. «Υπάρχουν περίπου 1.000 νεαροί Ιρλανδοί στην Ίο αυτή την περίοδο. Τους βοηθάω να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους. Όλοι όσοι είναι στο νησί βρίσκονται σε σοκ» πρόσθεσε ένας από τους επιχειρηματίες.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε το θάνατο των δύο παιδιών. «Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για την υπόθεση και παρέχει προξενική βοήθεια. Όπως σε όλες τις προξενικές υποθέσεις, το Υπουργείο δεν σχολιάζει λεπτομέρειες για μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην Irish Independent.

Η ανακοίνωση του σχολείου

Ανακοίνωση εξέδωσε και το σχολείο των δύο νεαρών: «Μια ημέρα τεράστιας θλίψης για το σχολείο, ενημερωθήκαμε για άλλη μια καταστροφική απώλεια από την τάξη του 2023, με τον θάνατο του Max Wall. Ο Μαξ ήταν μια συνεχής πηγή θετικότητας, ενθάρρυνσης και διασκέδασης για όλους τους γύρω του.

Our thoughts are with Andrew O'Donnell and Max Wall’s family and friends at this awful time.

We offer our sincerest condolences to the Class of 2023, the school staff &!the pupils.

The Union is here to support the school staff & past pupil population at this difficult time. pic.twitter.com/hxjvGRnWZA

— St Michael's College Union (@StMichaelsColl1) July 2, 2023