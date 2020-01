Τραγωδία δίχως τέλος στην Τουρκία: 29 οι νεκροί – Μάχη για επιζώντες

Στους 29 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu επικαλούμενο τις υπηρεσίες διάσωσης.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια ενώ οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS, γύρω στις 18.30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,1 βαθμών, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Ντογκανιόλ, μια πόλη κοντά στο Ελαζίγ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο: Γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια 17 ώρες μετά τον σεισμό

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές κατά τις προσπάθειες διάσωσης θαμμένων στα συντρίμμια του σεισμού, καταγράφεται και η περίπτωση της Αζιζέ, μιας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ολόκληρες ώρες μετά.

LIVE — Interior Minister Soylu on eastern Turkey earthquake: 4 people died in Malatya's Doğanyol district in addition to 18 others in Elazığ province. 39 survivors have been pulled out from rubble

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 25, 2020