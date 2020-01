Τραγωδία δίχως τέλος: Νεκρή και η 13χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ο Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε! Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έπεσε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και άλλα τέσσερα άτομα. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια. Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια αλλά πρόκειται για μια είδηση που προκαλεί παγκόσμιο σοκ!

Σύμφωνα μάλιστα με όσα μεταδίδει το TMZ μεταξύ των επιβαινόντων βρισκόταν η μία από τις τέσσερις κόρες του, η οποία επίσης είναι νεκρή. Η 13χρονη Τζιάνα Μαρία Ονόρε, Τζίτζι, πήγαινε μαζί με τον πατέρα της, θρύλο του NBA, στην ακαδημία Mamba Academy ιδιοκτησίας Κόμπι, που βρίσκεται σε κοντινή περιοχή απ’ όπου έγινε η συντριβή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραγικό περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής στις 10 (απόγευμα στην Ελλάδα). Ο Κόμπι ταξίδευε με τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα με το ιδιωτικό του ελικόπτερο όταν κάτω από άγνωστες αιτία συνετρίβη. Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση, όμως κανείς από τους επιβαίνοντας δεν διασώθηκε από το τραγικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη.

Ο Μπράιαντ συνήθιζε να χρησιμοποιεί για τις μεταφορές του ελικόπτερο, το οποίο είχε στην κατοχή του τα τελευταία χρόνια. Όμως η διαδρομή που ακολούθησε την Κυριακή ήταν η τελευταία της ζωής του. Το ελικόπτερο κατά την συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες και όσοι επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους. Το ελικόπτερο ήταν τύπου Σικόρβσκι S-76 και όπως αναφέρουν αυτόπτες που έκαναν ποδήλατο στην περιοχή, είδαν το ελικόπτερο να στροβιλίζεται να χάνει έδαφος και να συντρίβεται στο έδαφος.

CNN has confirmed that it was Kobe. Never imagined Kobe would ever go out like this man. If anyone can survive a chopper crash, it was him. pic.twitter.com/Gv1wqVptbt

— Vasu Kulkarni (@Vasu) January 26, 2020