Τουρκική εισβολή στη Συρία: Χτυπήθηκε κομβόι με δημοσιογράφους (vids)

Φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων χτύπησε νωρίτερα η τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου και σκοτώθηκαν δέκα άτομα.

«Οι συνάδέλφοί μας είναι νεκροί»

«Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του. Μάλιστα ένας δημοσιογράφος που έκανε εκείνη τη στιγμή live μετάδοση, κατέγραψε και την στιγμή που βόμβα χτυπά το σημείο, σκορπίζοντας τον θάνατο.

Δείτε τα βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 13, 2019

Turkish jets struck a convoy heading from Cizire to Serekaniye. Initial reports say that the airstrike left many people dead or wounded. Journalists from France and Brazil are also reported to be in the targeted convoy. pic.twitter.com/LfJlmfrkbZ — Firat News Agency (@anfenglish) October 13, 2019

This is the moment the convoy was hit A journalist was doing a facebook live so he caught it all on camera

via @mutludc pic.twitter.com/PtKHM6pI7w — Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 13, 2019

Πηγή: Έθνος