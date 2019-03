Τουρκική άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου την 25η Μαρτίου

Με μια ακόμη άσκηση ανήμερα της 25ης Μαρτίου αυτή την φορά μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου στην οποία όμως επιχειρεί να προσδώσει νομιμότητα καθώς παρουσιάζεται ως διμερής άσκηση με συμμαχικά πλοία, η Τουρκία συνεχίζει την αλυσίδα των προκλήσεων.

Με τρόπο που ουσιαστικά δίνει απάντηση και στις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση ότι με τις συναντήσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Ταγίπ Ερντογάν και των υπουργών Άμυνας Αποστολάκη, και Ακάρ θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης και θα δρομολογηθούν νέα ΜΟΕ, η Τουρκία παραβιάζει επιδεικτικά ακόμη και βασικές προβλέψεις του Μνημονίου Παπούλια – Γιλμάζ (1988) που τα μέρη δεσμεύονταν για αποφυγή ασκήσεων τις ημέρες των εθνικών και θρησκευτικών εορτών.

Και μάλιστα αυτό συμβαίνει την στιγμή που δηλώσεις όπως αυτές του Ταγίπ Ερντογάν για το… νόμιμο των τουρκικών παραβιάσεων του Ελληνικού Εναέριου Χώρου, η σε υψηλούς τόνους απάντηση του Ελληνικού ΥΠΕΞ, οι δηλώσεις περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη από τον Μ. Τσαβούσογλου και οι νέες υπερπτήσεις ελληνικών νησιών από τουρκικά μαχητικά έχουν επιβαρύνει και πάλι το κλίμα.

Με την NAVTEX 0366/19 που εξέδωσαν οι Τουρκικές Αρχές δεσμεύεται μεγάλη περιοχή εντός του FIR Αθηνών και εντός της ελληνικής ζώνης ευθύνης SAR και έκδοσης Αναγγελιών, για «Διμερή Άσκηση που θα διεξαχθεί με τουρκικές και Νατοϊκές ναυτικές μονάδες στις 25 Μαρτίου».

Αυτή είναι μια ακόμη άσκηση στο πλαίσιο της νέας τακτικής που ακολουθεί η Τουρκία, όπου με την συνδρομή άλλων νατοϊκών χωρών που οι δυνάμεις τους βρίσκονται στην περιοχή για Νατοϊκή αποστολή, πραγματοποιεί και ολιγόωρες «διμερείς ασκήσεις», σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, θέλοντας έτσι να νομιμοποιήσει τις αμφισβητήσεις της εις βάρος της Ελλάδας.

Δύο φορές το προηγούμενο διάστημα το τουρκικό Ναυτικό πραγματοποίησε ασκήσεις σε παράνομα δεσμευμένες περιοχές εντός της Κυπριακής ΑΟΖ στις οποίες είχαν συμμετάσχει αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Έχει ενδιαφέρον όμως τώρα εάν και σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας θα διεξαχθεί τέτοιου είδους άσκηση στην οποία θα συμμετάσχουν εκτός των τουρκικών και συμμαχικά πλοία έστω και με «εθνικό καπέλο». Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι οι Ελληνικές Αρχές δεν εξέδωσαν αμέσως Αναγγελία που να προειδοποιούν ότι για την περιοχή στην οποία αναφέρεται η τουρκική NAVTEX αρμόδιες για δέσμευση περιοχών και έκδοση σχετικών Αναγγελιών είναι οι Ελληνικές Αρχές.

Η Τουρκική NAVTEX

N/W : 0366/19

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND NATO NAVAL UNITS ON 25 MAR 19 FROM 1000Z TO 1700Z IN AREA BOUNDED BY;

36 10.00 N – 028 29.00 E

35 38.00 N – 030 15.00 E

34 38.00 N – 029 47.00 E

35 04.00 N – 028 02.00 E CAUTION ADVISED.

Πηγή: Έθνος