Τουρκία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον νέο σεισμό των 5,2 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κι άλλα κτίρια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον νέο σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική Τουρκία τη Δευτέρα, δήλωσε ανταποκριτής του Al Arabiya.

BREAKING:There was an earthquake of magnitude 5.6 in Malatya, a province in eastern Turkey.

There were several dozen buildings destroyed in Yeşilyurt and surrounding areas as a result of the tremors. 1 person was killed and 69 residents were injured, according to official dates. pic.twitter.com/YEP8cTMQZY

— 301 Military (@301military) February 27, 2023