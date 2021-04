Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος στη Σμύρνη – Ζωντανοί οι πιλότοι

Ένα αεροσκάφος τύπου KT-1 έπεσε στη θάλασσα στα ανοιχτά της Σμύρνης, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Οι ίδιες πληροφορίες από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως οι δύο πιλότοι είναι ζωντανοί και δασώθηκαν.

Σε ανακοίνωσή του στο Twitter το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι «το αεροσκάφος τύπου KT-1, το οποίο είναι μέρος της 2ης Κύριας Βάσης Τζετ στη Σμύρνη, έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Σμύρνης. Ο λόγος του ατυχήματος δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν».

#BREAKING – KT-1 type aircraft falls into sea off coast of Turkey’s western Izmir province, 2 pilots rescued, says Turkish Defense Ministry

