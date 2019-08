Τουρκία: Κορίτσι έσωσε από ασφυκτικό θάνατο τον μικρό αδελφό της (vid)

Μια μικρή Τουρκάλα έχει γίνει viral καθώς θα είναι για πάντα η μεγάλη ηρωίδα του πιτσιρικά αδελφού της, ο οποίος γλίτωσε από βέβαιο θάνατο χάρη στην άμεση αντίδρασή της και κυρίως στην ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση.

Σε ένα βίντεο που διαμοίρασε η People’s Daily China στο Twitter, τρία παιδιά εισέρχονται σε ασανσέρ. Καθώς οι πόρτες έκλειναν, το σχοινί με το οποίο προφανώς έπαιζε ο μικρός και το είχε περασμένο στον λαιμό του, έμεινε έξω από τον θάλαμο και καθώς το ασανσέρ άρχισε να κινείται, το σκοινί κάπου μάγκωσε και τον σήκωσε στον άερα.

Το βίντεο είναι σοκαριστικό με το παιδί να τινάζει τα πόδια του στον αέρα και το κορίτσι-τέρας ψυχραιμίας, αφού πάτησε τον κώδωνα του κινδύνου κι ο ανελκυστήρας σταμάτησε, με γρήγορες κινήσεις έβγαλε το σκοινί από το λαιμό του πιτσιρικά σώζοντας τον από έναν ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, το συμβάν έλαβε χώρα σε ένα ασανσέρ στην Κωνσταντινούπολη.

Αν μη τι άλλο, είναι κι ένα καμπανάκι για τους γονείς και γενικότερα τους συνοδούς ανηλίκων, όταν χρησιμοποιούν τους ανελκυστήρες.

Horrifying moment! Sister stayed calm and saved the boy who got hang by toy rope inside an elevator in Istanbul, Turkey. Please watch your children when using elevator. pic.twitter.com/NmZ2x5VwyE

— People's Daily, China (@PDChina) August 1, 2019