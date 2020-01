Τουρκία: Γυναίκα μιλά από τα συντρίμμια – Στους 22 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,8 Ρίχτερ

Σε τουλάχιστον 22 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6, 8 Ρίχτερ που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία, έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τουλάχιστον 22 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Συγκλονιστική είναι η στιγμή κατά την οποία διασώστρια μιλά τηλεφωνικά με γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη στα συντρίμμια και… βγήκε ζωντανή ύστερα από 17 ώρες. «“Φώναξε όποιον μπορεί να μιλήσει. Φώναξε τα παιδιά τους. Μην αφήσεις κανέναν να κοιμηθεί. Ανάπνεε από την μύτη. Ήρεμα, ήρεμα. Μίλα σε όλους. Κανείς δεν πρέπει να μείνει σιωπηλός. Μην φοβάσαι για τίποτα. Αζιζέ, είσαι μητέρα, είσαι η μητέρα όλων εκεί κάτω. Είσαι η μόνη, με την οποία επικοινωνούμε. Δεν κλαις, είσαι ήρεμη. Τους στηρίζεις όλους».

Η γυναίκα ενημέρωσε τη διασώστρια πως -μεταξύ άλλων- είναι μαζί της και η μητέρα ενός γείτονα της.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντογκανιόλ της Μαλάτειας και άλλοι 18 στην Ελαζίγ» δήλωσε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τους υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος από την πληγείσα επαρχία Ελαζίγ. Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Σοϊλού. Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες.

Όπως εξήγησε ο Σοϊλού, λήφθηκε η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα είπε ότι 128 τραυματίεςεκ εκ των συνολικά 1.130 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 34 εξ αυτών έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ συνέστησε στους ντόπιους να μην μπαίνουν στα κατεστραμμένα σπίτια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή, τουλάχιστον 390 από χθες το βράδυ, ενώ οι 12 εξ αυτών είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών.

Ο Κουρούμ προσέθεσε ότι μια ομάδα 368 μελών βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.

Προβλέψεις για κύριο σεισμό 7 Ρίχτερ

O διευθυντής του σεισμολογικού ινστιτούτου της Ταϊβάν, Dyson Lin, μετά τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής εκπέμπει σήμα κινδύνου και αναφέρει υπάρχουν ενδείξεις που αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως εξηγεί, ίσως ο σεισμός που συνέβη χθες να μην ήταν ο κύριος, και κάνει έκκληση στους κατοίκους της Ελαζίγ και της Μανίσα, να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να πάνε σε άλλες κοντινές περιοχές ή στην Κωνσταντινούπολη.

Air 2 signals are still running.

That is a very dangerous sign.

Bigger M6+~M7+ quakes can happen

Within a few days.

Perhaps the mainshock

Will happen within a few days.

Please escape from Elazig and Manisa.

Escape to a friend's house at other locations. pic.twitter.com/w0n1ssjtMo

— Dyson Lin 🧢 (@dyson_lin) January 25, 2020