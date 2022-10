Τουρκία: Φυλακίστηκε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου επειδή μίλησε για χρήση χημικών όπλων εναντίον των Κούρδων

Η πρόεδρος του Τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου (TTB) Σεμπνέμ Κορούρ Φιντζαντζί φυλακίστηκε σήμερα, κατηγορούμενη για «τρομοκρατική προπαγάνδα» επειδή ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή χρήση χημικών όπλων από τον τουρκικό στρατό εναντίον των Κούρδων ανταρτών του PKK στο Ιράκ, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η Φιντζαντζί, η οποία συνελήφθη χθες Τετάρτη στο σπίτι της στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκε σήμερα σε μια φυλακή στα προάστια της Άγκυρας, σύμφωνα με το ιδιωτικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Κατηγορίες για προσφυγή σε χημικά όπλα διατυπώθηκαν από φιλοκουρδικά μέσα ενημέρωσης και μέλη της τουρκικής αντιπολίτευσης την περασμένη εβδομάδα και οι Κούρδοι μαχητές είχαν διανείμει ένα κατάλογο με 17 ονόματα και φωτογραφίες προσώπων που εμφανίζονταν ως «μάρτυρες», γιατί έχασαν τη ζωή τους από τοξικά αέρια στο βόρειο Ιράκ.

#Iraqi Parliament Security and Defense Committee Member Hadi Amirli stated that they have received information that #Turkey is using chemical and banned weapons.https://t.co/UkPKXd5EpW

— Antifa Enternasyonal (@Antifa_Ent) October 22, 2022