Τουρισμός: Η νέα καμπάνια του ΕΟΤ με σλόγκαν «All You Want Is Greece»

Το απόγευμα της Πέμπτης παρουσιάστηκε η καμπάνια του ΕΟΤ για την τουριστική σεζόν του 2021. Στα βίντεο που δημιούργησε ο ΕΟΤ με σλόγκαν «All you want is Greece» υπάρχουν διαφορετικά σκετσάκια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διάφορα ζευγάρια που αναρωτιούνται «πού θα βρω ηρεμία» και η απάντηση είναι φυσικά η Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι όλα τα βίντεο, με στόχο να δείξουν τον πλούτο που διαθέτει η χώρα μας, ό,τι και αν ζητάει κάποιος τουρίστας.

Οι παραλίες, η ηρεμία, το φαγητό, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αξιοθέατα, ακόμα και ένα… φυσικό μαύρισμα είναι ανάμεσα στις επιθυμίες των «πρωταγωνιστών» των βίντεο του ΕΟΤ για τον ελληνικό τουρισμό.

To νέο αφήγημα του ελληνικού τουρισμού για τη νέα τουριστική περίοδο παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα σήμερα στο Cape Sounio, με αφορμή την εκκίνηση του τουρισμού αύριο Παρασκευή 14 Μαΐου. Η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, παρουσιάζοντας τα 5 βίντεο προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, με κεντρικό μότο , “All you want is Greece”.

Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές εταιρίες αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΕΟΤ θα τρέξει, μεταξύ άλλων, έξυπνες ψηφιακές καμπάνιες, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ ο κ. Φραγκάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα είναι στον αέρα σε δοκιμαστική φάση η νέα διαδικτυακή πύλη του ΕΟΤ το γνωστό Visit Greece, όπου τις επόμενες ημέρες θα γίνει και ξεχωριστή του παρουσίαση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι ο ελληνικός τουρισμός ανοίγει πανιά με ασφάλεια, με στόχο την επιστροφή του στην ελευθερία και την κανονικότητα. «Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, ως τόπο ταυτόσημο με την φιλοξενία και την ασφάλεια», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης προσθέτοντας ότι το 2020 ο ελληνικός τουρισμός κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα. «Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχθήκαμε τους επισκέπτες της χώρας μας με ασφάλεια».

Εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα υποδεχτεί τους επισκέπτες της, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι η Ελλάδα υψώνει τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί εκτενώς, ενώ βελτιώνονται σε επιμέρους λεπτομέρειες διαρκώς.

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα, αυτό απαιτεί:

Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

Πιστοποιητικό εμβολιασμού

PCR test έως και 72 ώρες πριν

Πιστοποιητικό ανάρρωσης

Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

Την ίδια στιγμή λειτουργεί το Σύστημα Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test. Παράλληλα υπάρχει πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας στη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020. Στο μεταξύ, θα εφαρμοστούν φέτος νέα πρωτόκολα δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Τέλος, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι εμβολιασμού στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων.

Ο κ. Θεοχάρης δεν παρέλειψει να αναφερθεί στην πρόσφατη βράβευση της Ελλάδας, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού, το WTTC, σαν πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουριστικού κλάδου το 2020. Η διάκριση αυτή επιβραβεύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλαμε πέρυσι, όλοι μαζί, κάθε εργαζόμενος και κάθε επιχειρηματίας του κλάδου, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, δήλωσε. Ο στόχος και το υπέρτατο καθήκον μας ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνικό τουρισμό, μέσα στη χειρότερη κρίση που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Θεωρώ όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός, ότι σήμερα η Ελλάδα προβάλλεται παγκοσμίως σαν υπόδειγμα διαχείρισης του Covid 19 σε σχέση τον ασφαλή τουρισμό, ανάφερε ο κ. υπουργός. Τονίζεται ότι σήμερα το απόγευμα, το υπουργείο Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων, με βάση τα οποία αυτές θα λειτουργήσουν την φετινή τουριστική χρονιά.

Τέλος, απαντώντας ο υπουργός σε ερωτήσεις για την τρέχουσα τουριστική επικαιρότητα, ο σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το ρωσικό εμβόλιο στην Ελλάδα και το ψηφιακό πιστοποιητικό. Για την αγορά της Αγγλίας, ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα μπει στον πράσινο χάρτη για τους ταξιδιώτες της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλιστα, το υπουργείο τουρισμού εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, με συγκεκριμένες δράσεις.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Θεοχάρης, εστιάζοντας στον εσωτερικό τουρισμό στάθηκε και στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που όπως είπε, ήδη έχει ξεκινήσει και στέλνονται κουπούνια σε δικαιούχους, ενώ θα υπάρξουν και σύντομα νέες ανακοινώσεις για το μέτωπο αυτό. Αναφορικά με τους ποσοτικούς στόχους της φετινής περίοδου, ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι θα είναι ευχαριστημένος, όχι με τα νούμερα που θα πετύχει η Ελλάδα, αλλά με την διατήρηση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση εκτίμησε ότι η χρονιά μπορεί να είναι και σημαντικά καλύτερη από πέρυσι.

Πηγή: Έθνος