Τουρισμός: Γερμανοί και Βρετανοί κυριαρχούν στην ελληνική αγορά – Ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα

Σχεδόν ένα στα δύο ευρώ που ξοδεύονται από τους τουρίστες στην Ελλάδα προέρχονται από τους δύο μεγάλους πελάτες της χώρας, δηλαδή τη Γερμανία και τη Βρετανία, ενώ ανάλογα σε ποσοστό είναι τα ευρήματα μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙNSETE) με θέμα «Τα ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα» (Η&Θ).

Κοινή διαπίστωση είναι ότι οι Γερμανοί κερδίζουν την «μάχη» από τους Βρετανούς, αφού φαίνεται να ξοδεύουν περισσότερα. Συγκεκριμένα το 44% επί του συνόλου των δαπανών, αλλά και των διανυκτερεύσεων για διακοπές «Ήλιος και Θάλασσα» στην Ελλάδα αντιστοιχούν στις δύο σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας συνολικά τα 8,11 δισ. ευρώ το 2022 και τα 62,15 εκατ. διανυκτερεύσεις με ένα σύνολο αφίξεων πάνω από 6 εκατομμύρια.

Οι Γερμανοί έχουν προβάδισμα έναντι των Βρετανών, το οποίο όμως γίνεται σαφώς μεγαλύτερο όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές all inclusive. Στη συγκεκριμένη αγορά, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 επί του συνόλου των αφίξεων και της δαπάνης (19%), ενώ η γερμανική το 1/4 των αφίξεων και πολύ περισσότερο, το 28% της δαπάνης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2022 η αγορά Η&Θ all inclusive αντιπροσώπευσε το 47% των αφίξεων Η&Θ στην Ελλάδα, το 43% των διανυκτερεύσεων και το 50% των δαπανών, με 7 εκατ. αφίξεις (επί συνόλου 15,01 εκατ.), 61,2 εκατ. διανυκτερεύσεις (επί συνόλου 142,29 εκατ.) και 9,2 δισ. ευρώ δαπάνη (επί συνόλου 18,5 δισ. ευρώ).

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

Οι δύο κύριες χώρες εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας για ταξίδια H&Θ, ήτοι η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα ως προς το σύνολο των ταξιδιών Η&Θ, αλλά διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τις δύο επιμέρους αγορές, με και χωρίς all inclusive.

Κατ’ αρχάς, στο σύνολο της αγοράς για Η&Θ, ενώ τα μεγέθη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων είναι παρόμοια για τις δύο εθνικότητες, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 20% και το 22% επί του συνόλου, στις δαπάνες, η γερμανική αγορά υπερτερεί με μερίδιο 24% ή αλλιώς 4,47 δισ. ευρώ έναντι του 20% ή 3,64 δισ. ευρώ του Ηνωμένου. Βασιλείου.

Οι διαφορές είναι πιο έντονες στο προϊόν all Inclusive όπου η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύει, με 1,34 εκατομμύρια αφίξεις, το 19% επί του συνόλου και το 19% της δαπάνης ή αλλιώς 1,78 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες των Γερμανών στο all inclusive είναι πολύ υψηλότερες και ξεπερνούν τα 2,56 δισ. ευρώ (28% επί του συνόλου) με τις αφίξεις να φτάνουν τα 1,76 εκατ. (1 στις 4 επί του συνόλου) και τις διανυκτερεύσεις να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω των 14,8 εκατ. (24% επί του συνόλου).

Αντίστοιχα, στα ταξίδια χωρίς all inclusive η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου υπερτερεί της γερμανικής σε αφίξεις (22% έναντι 15%) και σε διανυκτερεύσεις (23% έναντι 20%), ενώ υστερεί σε δαπάνες (20% έναντι 21%). Συγκεκριμένα οι Βρετανοί ξοδεύουν στα καλοκαιρινά τους ταξίδια στη χώρα μας 1,86 δισ. ευρώ, έναντι 1,91 δισ. ευρώ των Γερμανών.

Συμπερασματικά και αναλύοντας τα μερίδια αγοράς ανά εθνικότητα για Η&Θ στην Ελλάδα φαίνεται ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου προτιμάει τις διακοπές Η&Θ χωρίς all inclusiv (μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αφίξεις), ενώ η γερμανική τις διακοπές Η&Θ all inclusive. Μάλιστα κι ενώ είναι έντονη η προτίμηση των Γερμανών για το προϊόν Η&Θ “all inclusive” (ιδιαίτερα με όρους αφίξεων και δαπάνης), οι Βρετανοί συντάσσονται περισσότερο με τις υπόλοιπες αγορές προτιμώντας το προϊόν Η&Θ χωρίς all Inclusive.

Μέση Διάρκεια Παραμονής και Μέση Δαπάνη

Συγκρινόμενοι με τους Γερμανούς τουρίστες στο προϊόν Η&Θ, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με 117 ευρώ, έχουν χαμηλότερη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν με all inclusive (143 ευρώ) ή όχι (100 ευρώ). Η ΜΔΔ των Γερμανών στην Ελλάδα είναι στα 144 ευρώ και αυξάνεται στα 173 ευρώ όταν πρόκειται για all inclusive, ενώ χωρίς all inclusive είναι στα 118 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της χώρας μας, η ΜΔΔ είναι στα 130 ευρώ και αυξάνεται στα 143 ευρώ όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές all inclusive, ενώ χωρίς all inclusive πέφτει στα 120 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις δαπάνες περιλαμβάνονται και αυτές εκτός Ελλάδος.

Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα για διακοπές συνολικά στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», σε σύγκριση με τις 10,3 διανυκτερεύσεις των Γερμανών, οι Βρετανοί, με 10,1 διανυκτερεύσεις, έχουν συνολικά μικρότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ). Πάντως, οι δύο εθνικότητες μένουν συνολικά παραπάνω στη χώρα μας έναντι των λοιπών αγορών, των οποίων η ΜΔΠ είναι στις 8,9 ημέρες.

Πηγή: imerisia.gr