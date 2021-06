Τουλάχιστον δυο τραυματίες από την εισβολή του ακτιβιστή της Greenpeace στο Γερμανία-Γαλλία

Η εισβολή του ακτιβιστή της Greenpeace πριν το Γερμανία-Γαλλία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον δυο φιλάθλων.

Λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού, και ενώ οι παίκτες ήταν έτοιμοι για τη σέντρα, εισέβαλε στο γήπεδο ένας ακτιβιστής της Greenpeace. Μάλιστα επέλεξε να το κάνει χρησιμοποιώντας ένα αλεξίπτωτο.

Όταν ο Γερμανός ακτιβιστής έφτασε πάνω από το γήπεδο μπλέχτηκε στα καλώδια της τηλεόρασης που υπάρχουν στην οροφή του σταδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να περάσει οριακά πάνω από τα κεφάλια του ανυποψίαστου κοινού.

Το αερόστατο που χρησιμοποίησε 38χρονο εισβολέας άρχισε να καταστρέφεται όσο ήταν στον αέρα με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια από πλαστικό και μέταλλο να πέσουν στα κεφάλια ορισμένων φιλάθλων. Μάλιστα τουλάχιστον δυο από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Bild ο ένας έχει υποστεί κατάγματα στο πρόσωπο.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany 😳

Κινδύνευσε ο πάγκος της Εθνικής Γαλλίας

Ο ακτιβιστής πέρασε πάνω από τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας αναγκάζοντας τον Ντιντιέ Ντεσάν και τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο να σκύψουν για να προφυλαχθούν, ενώ για λίγα μέτρα δεν έπεσε πάνω σε κάποιο μέλος της Εθνικής Γερμανίας πριν προσγειωθεί βίαια στο χορτάρι του γηπέδου.

Ο Γερμανός, Αντόνιο Ρούντιγκερ έσπευσε να δει αν ο εισβολέας ήταν καλά και στη συνέχεια έπεσε πάνω του η ασφάλεια του γηπέδου για να τον απομακρύνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ακτιβιστής δεν είχε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και έτσι συνελήφθη.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομία αναφερόμενος στο ζήτημα τόνισε ότι 38χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες καθώς με τις πράξεις του έβαλε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων ανθρώπων.

Το μήνυμα πίσω από την εισβολή

Ο λόγος που το μέλος της Greenpeace επέλεξε να εισβάλει στο μεγάλο παιχνίδι του Euro είναι για να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική της Volkswagen που είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στο επίσημο Twitter της οργάνωσης στη Γερμανία ανέβηκε μια φωτογραφία με την εξής λεζάντα: «Volkswagen, ήρθε η ώρα να σταματήσεις να χρησιμοποιείς το πετρέλαιο. Σταμάτα να πουλάς αυτοκίνητα που καταστρέφουν το κλίμα». Με δεύτερο Tweet λίγο αργότερα η Greenpeace εξηγεί ότι η διαμαρτυρία δεν είχε σκοπό να βλάψει κάποιον καθώς οι δράσεις της είναι πάντα ειρηνικές.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM

— Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021