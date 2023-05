Τουλάχιστον 13 νεκροί από τις πλημμύρες στη Βόρεια Ιταλία – Η Εμίλια Ρομάνια μετρά τις πληγές της κάτω από το νερό

Τουλάχιστον δεκατρείς νεκροί, κοινότητες πλημμυρισμένες, καλλιέργειες κατεστραμμένες και μία χώρα σε θρήνο, αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Βόρεια Ιταλία.

Η Εμίλια Ρομάνια, πλούσια περιφέρεια της Ιταλίας, γνωστή και ως «δεντρόκηπος» της χώρας, μετρά τις ζημιές που υπέστη από πλημμύρες σπάνιας έντασης, ένδειξη, σύμφωνα με τις αρχές και ειδικούς, της μετατροπής του μεσογειακού κλίματος σε «τροπικό».

Περίπου είκοσι ποταμοί και ρέματα υπερχείλισαν και τα νερά όρμησαν στις πεδιάδες της περιφέρειας 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Italy’s worst floods in a century. Earth is refluxing its water cycle as it begins to wash away humanity and reclaim its habitats. This is a living planet where everything is recycled and reused, including civilisations. Ask any geologist #ClimateCrisis #floods #italyfloods pic.twitter.com/1KN8GiIPbL

— George Tsakraklides (@99blackbaloons) May 18, 2023