Tory Lanez: Καταδικάστηκε ο ράπερ – Πυροβόλησε τη βραβευμένη με Grammy, Megan Thee Stallion

Ο Καναδός ράπερ, Tory Lanez κρίθηκε ένοχος, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, στο δικαστήριο που έγινε στο Λος Άντζελες, για τρία κακουργήματα. Η βασική κατηγορία που αντιμετώπισε, είχε να κάνει με τον πυροβολισμό σε βάρος της βραβευμένης με Grammy χιπ χοπ τραγουδίστριας, Megan Thee Stallion, το 2020 που την άφησε βαριά τραυματισμένη στα πόδια.

Ο 30χρονος Tory Lanez, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντέισταρ Πίτερσον, καταδικάστηκε για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο, για κατοχή ενός οπλισμένου όπλου, το οποίο βρισκόταν στο όχημά του και για πυροβολισμό. Οι εν λόγω κατηγορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες των «New York Times», θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν ακόμα και σε 22 έτη φυλάκισης.

Με την ανακοίνωση της απόφασης, ο Tory Lanez, δεν έδειξε καμία αντίδραση, ενώ έμεινε ανέκφραστος, καθώς του περνούσαν χειροπέδες. Μετά την αποχώρηση των ενόρκων από την αίθουσα, ο πατέρας του Lanez, Σόνσταρ Πίτερσον, άρχισε να φωνάζει: «Αυτό το πονηρό σύστημα κρίνεται ενώπιον του Παντοδύναμου Θεού!». Στη συνέχεια έδειξε τους δύο εισαγγελείς της υπόθεσης και είπε: «Εσείς οι δύο είστε κακοί, πονηροί άνθρωποι. Ξέρετε ακριβώς τι κάνατε».

Καθώς οι αρχές τον απομάκρυναν από την αίθουσα, ο ίδιος συνέχιζε να φωνάζει και να κατηγορεί το δικαστήριο, για την άδικη, κατά την άποψή του, καταδικαστική απόφαση.

