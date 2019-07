Τον ενόχλησε η μουσική και επιτέθηκε με drone που εκτόξευε πυροτεχνήματα (video)

Όλοι κάποια στιγμή έχουν ενοχληθεί από τη δυνατή μουσική ενός γείτονα. Κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν είχε χρησιμοποιήσει εναέρια επίθεση για να δώσει ένα τέλος στο πάρτυ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένας άντρας ενοχλήθηκε τόσο πολύ από τη μουσική που έπαιζε δυνατά δίπλα στο σπίτι του και αποφάσισε να εξοπλίσει το drone του με πυροτεχνήματα και να εξαπολύσει ευθεία επίθεση σε αυτούς που διασκέδαζαν στον δρόμο.

Οι διοργανωτές του πάρτυ άρχισαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τα πυρά, σε ένα σκηνικό που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος:

