Τον απήγαγαν το 1998 και τον κρατούσαν για 26 χρόνια σε υπόγειο 200 μέτρα από το σπίτι του

Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε τα τελευταία 24ωρα στην Αλγερία: άνδρας που είχε απαχθεί το 1998 σε ηλικία 19 ετών κρατείτο για τα τελευταία 26 χρόνια σε ένα υπόγειο, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς του.

Καθοριστική για να μπει τέλος στην απαγωγή του Ομάρ Μπιν Ομράν ήταν, μάλιστα, η πληροφορία του αδελφού του απαγωγέα, ο οποίος φέρεται να τον «κάρφωσε» με ανάρτησή του στα social media επειδή είχαν κληρονομικές διαφορές.

Σε βίντεο από την απελευθέρωση του 45χρονου σήμερα Ομράν, φαίνεται ότι ο άνδρας ήταν φυλακισμένος σε έναν υπόγειο χώρο, κάτω από μια στάνη του απαγωγέα του, ο οποίος τον είχε αρπάξει πριν από 26 χρόνια, ενώ ο 19χρονος τότε Αλγερινός πήγαινε στο σχολείο του.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

A 61-year-old is in police

