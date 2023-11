Τομ Κρουζ: Έσωσε την ατζέντισσά του από σίγουρη απόλυση, μετά από αναρτήσεις της υπέρ της Παλαιστίνης

Όταν το Χόλιγουντ εμπλέκεται με ζητήματα κρίσης, όπως η σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, πάντα κάποιος βγαίνει χαμένος.

Το όνομα του Τομ Κρουζ ενεπλάκη σε μια σχετική συζήτηση, επειδή υποστήριξε ένθερμα την ατζέντισσά του, Μάχα Νταχίλ. Πρόκειται για ηγετική μορφή στο δημοφιλές πρακτορείο ταλέντων CAA, θέση που της ζητήθηκε να αφήσει, μετά τις αναρτήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στο Instagram.

Η Νταχίλ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της ως συν-επικεφαλής του τμήματος κινηματογραφικών ταινιών, αλλά της επετράπη να παραμείνει ατζέντης αφού ο πελάτης της Τομ Κρουζ έσπευσε να κάνει σαφές στο CAA, ότι την υποστηρίζει.

