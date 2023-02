Τομ Χανκς και Ρόμπιν Ράιτ γίνονται ξανά… νέοι

Ο Τομ Χανκς και η Ρόμπιν Ράιτ γίνονται ξανά… νέοι για τις ανάγκες της ταινίας «Here» του σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις.

Η ταινία, η οποία ενώνει ξανά τους συμπρωταγωνιστές του «Forrest Gump» μετά από σχεδόν 30 χρόνια, θα χρησιμοποιήσει νέα υπερρεαλιστική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των αντικαταστάσεων προσώπου και της “απογήρανσης” που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, για να επιτρέψει στους δύο ηθοποιούς να πουν μια ιστορία που εκτείνεται μέσα στο χρόνο. Βασισμένη στη νουβέλα του Ρίτσαρντ ΜακΓκουάιρ, το «Here» διαδραματίζεται στη Νέα Αγγλία και μιλάει για μια ιστορία αγάπης, απώλειας, ελπίδας, αγώνα και κληρονομιάς.

Tom Hanks and Robin Wright will be de-aged for Robert Zemeckis film “Here,” using a new tool that will be able to create high-resolution, photorealistic faceswaps and de-aging effects in real-time without the need for further compositing or VFX work. https://t.co/UQIoWskVkS pic.twitter.com/9mRNp4QNdb

— IndieWire (@IndieWire) February 1, 2023