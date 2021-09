Τοιχογραφία στην Αθήνα εμπνευσμένη από τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο

Η UrbanAct συμμετέχει στο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για την ομάδα που υλοποίησε το πρώτο υπαίθριο μουσείο τοιχογραφιών της Ελλάδας στον Βόλο με πάνω από 60 μεγάλες τοιχογραφίες. Ο συντονιστής προγραμμάτων της UrbanAct κ. Κυριάκος Ιωσηφίδης μιλά στη «Θ» για το νέο πρότζεκτ που «τρέχει» στην πρωτεύουσα, αλλά και για τα μελλοντικά σχέδια της ομάδας στον Βόλο.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με τον Δήμο Αθηναίων;

Η UrbanAct υλοποιεί τις δράσεις και τα προγράμματά της ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό με συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα, οργανώσεις πολιτών κ.ά. Με τους Δήμους έχει στενή συνεργασία ειδικά στα προγράμματα που αφορούν στα σχολεία. Με τον Δήμο Αθηναίων έχουμε μια συνεργασία πάνω από είκοσι χρόνια είτε για προγράμματα που υλοποιούμε εκεί, όπως το «Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια» είτε για προγράμματα που γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, όπως το πρόγραμμα «Ζωγραφίζοντας Προσόψεις», το οποίο είχαμε υλοποιήσει επί δημαρχίας Κακλαμάνη και αφορούσε τοιχογραφίες σε κτίρια πολιτών που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Πρόσοψη» του Δήμου Αθηναίων με αναπλάσεις προσόψεων των κτιρίων τους.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια συνέχεια της δυναμικής μας συνεργασίας με την τωρινή δημαρχία. Η UrbanAct είναι σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και της εικαστικής επιτροπής του Δήμου για τις δημόσιες τοιχογραφίες που γίνονται στην πόλη και αναλαμβάνει και ανάλογα έργα, όπως τη συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση για την τοιχογραφία του Ηλία Παπαηλιάκη, τοιχογραφίες που προετοιμάζουμε με ξένες πρεσβείες στην Αθήνα κ.ά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που πρότεινε και επιμελείται-υλοποιεί ο φορέας μας και ονομάζεται Athens Mural Art, είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της τριετούς προγραμματικής για τον Πολιτισμό του Δήμου, στηρίζεται οικονομικά από τον Δήμο Αθηναίων και από χορηγούς, οπότε έχει και βάθος χρόνου και μια βάση οικονομική.

Για το 2021 ο τίτλος του προγράμματος είναι «From the Roots to the Sky». Υλοποιούνται 4 τοιχογραφίες σε σχολεία της πόλης και με θεματικές αφιερωμένες στην επέτειο για τα 200 χρόνια, 1821-2021, με μια όμως ιδιαίτερη προσέγγιση: Οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να δημιουργήσουν έργα εμπνεόμενοι από επώνυμους Έλληνες από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών, των επιστημών, είτε εμπνεόμενοι από ένα κείμενο ή ποίημα είτε διασκευάζοντας ένα εικαστικό έργο. Η πρώτη τοιχογραφία του προγράμματος έχει ήδη ολοκληρωθεί από τον streetartist Kez, ο οποίος επέλεξε τον λαϊκό μας ζωγράφο Θεόφιλο (Χατζημιχαήλ).

Για το 2022 η θεματική θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ποια η συνέχεια της Urbanact στον Βόλο; Τι ακολουθεί;

Για τον Βόλο για φέτος έχουμε προγραμματίσει τη συνέχεια του γνωστού μας φεστιβάλ «CityCall» από τον Σεπτέμβριο μιας και το προηγούμενο διάστημα τρέχαμε σε προγράμματα είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υλοποιούμε αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ τοιχογραφιών με διάσημους streetartist από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, στην πόλη των Τιράνων, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Γίνεται σε συνεργασία με τον σύλλογο Vizart με συνεπιμελητή τον καλλιτέχνη Helidon Haliti και με την αιγίδα και στήριξη του Δήμου Τιράνων.

Ετοιμάζετε κάτι για το επετειακό έτος;

Είχαμε πολλές ιδέες για τη συγκεκριμένη δράση στον Βόλο, τις είχαμε κοινοποιήσει σε φορείς για συνέργεια, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση στο επίπεδο που το είχαμε σχεδιάσει. Θα υλοποιήσουμε, όμως, μια τοιχογραφία, για την οποία θα ανακοινωθεί εντός του Οκτωβρίου.

Urbanact και κορωνοϊός-εγκλεισμός. Πώς λειτούργησε το διαδίκτυο για την ομάδα;

Αρκετά βοηθητικά μιας και οι συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες ή τους χορηγούς γίνονταν μέσω διαδικτύου και τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας κοινοποιούνται όπως πάντα μέσω των social media. Αυτό που φυσικά μας έλειψε, είναι είτε στα σχολεία η επαφή που είχαμε με τα παιδιά και τα συμμετοχικά προγράμματα είτε σε άλλα προγράμματα η επαφή με το κοινό και τους περαστικούς. Ελπίζουμε, όπως όλοι, σύντομα αυτό να αλλάξει.

Κεντρική φωτό: Streetartist: Kez / UrbanAct