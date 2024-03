Το Startup Europe Week 2024 έρχεται στις 14 Μαρτίου στη Λάρισα

Το Startup Europe Week 2024 επιστρέφει δυναμικά στην πόλη της Λάρισας για ένατη συνεχόμενη χρονιά για να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες και startuppers στα πρώτα τους βήματα και να αναδείξει επιτυχημένες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Tο Startup Europe Week Larissa θα διεξαχθεί στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST την Πέμπτη 14 Μαρτίου, από τις 18:00 έως τις 20:30. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED, τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος – ΣΒΘΣΕ, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το θέμα της φετινής εκδήλωσης για τη Λάρισα είναι “This is Your Place to Grow” και περιλαμβάνει πάνελ συζητήσεις και συνεντεύξεις με προσκεκλημένους ομιλητές από το οικοσύστημα των startups, εκπροσώπους επιχειρήσεων, οργανισμών και δημόσιων φορέων, μοιράζοντας πολύτιμες συμβουλές και αναλύοντας τρόπους ενίσχυσης και μηχανισμούς στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη Λάρισα και ευρύτερα στη Θεσσαλία, αλλά και διάδραση με το κοινό μέσω ερωτήσεων και ενός quiz ερωτήσεων για την επιχειρηματικότητα με έπαθλα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00 – 18:10 | Καλωσόρισμα – Εγγραφές

Α’ μέρος: Πάνελ Συζητήσεις και Συνέντευξη

18:10 – 18:55 | Startupers και Νέοι Επιχειρηματίες Αφηγούνται

Παναγιώτης Καρακίτσιος : CEO Geomiso

: CEO Geomiso Σεραφείμ Μουστακίδης : Ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Eπιχειρηματίας & Ιδρυτικός Εταίρος Καινοτόμων Επιχειρήσεων

: Ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Eπιχειρηματίας & Ιδρυτικός Εταίρος Καινοτόμων Επιχειρήσεων Δημήτρης Μπαλαούρας: Συνιδρυτής & CTO ai

18:55 – 19:40 | Τhis is Your Place to Grow: Υποστηρίζοντας τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Κώστας Βαβέκης : Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ

: Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ Αναστάσιος Λάππας : Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας & Μέλος της Διοίκησης ΣΒΘΣΑ

: Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας & Μέλος της Διοίκησης ΣΒΘΣΑ Έλενα Καματέρη : Γενική Διευθύντρια ΣΘΕΒ

: Γενική Διευθύντρια ΣΘΕΒ Βαγγέλης Γκάγκος : Μέλος ΔΣ ΣΘΕΒ & Πρόεδρος της HELLAS STONES ΑΦΟΙ ΓΚΑΓΚΟΥ Ο.Ε

: Μέλος ΔΣ ΣΘΕΒ & Πρόεδρος της HELLAS STONES ΑΦΟΙ ΓΚΑΓΚΟΥ Ο.Ε Χάρης Καλογήρου : Tech Entrepreneur & Επενδυτής

: Tech Entrepreneur & Επενδυτής Βασίλης Αβραμουδης : Γενικός Διευθυντής JOIST

: Γενικός Διευθυντής JOIST Δημήτρης Γάτος: Γενικός Διευθυντής Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

19:40 – 20:00 | Συνέντευξη

Δομίνικος Πρίτης: Ιδρυτής & CEO MyRoomie, “Rising Startup” της χρονιάς στα Startupper Awards 2023

Β’ μέρος: Διαδραστικό Παιχνίδι Ερωτήσεων

20:00 – 20:30 | Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε παιχνίδι ερωτήσεων, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, μέσω ειδικής εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν τις τρεις μεγαλύτερες βαθμολογίες, θα κερδίσουν έπαθλα.

Γνωστό και ως Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, το Startup Europe Week είναι μία διοργάνωση-θεσμός για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που διεξάγεται ταυτόχρονα από το 2015 σε περισσότερες από 350 πόλεις της Ευρώπης. Το Startup Europe Week Larissa 2024 αποτελεί μέρος της μεγάλης Ευρωπαΐκής διοργάνωσης και καλωσορίζει κάθε χρόνο, ιδρυτές και μέλη νεοφυών επιχειρήσεων, οργανισμών με πολυετή επιχειρηματική δράση καθώς και λάτρεις της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας από τη Λάρισα και ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ειδικής φόρμας στη σελίδα της εκδήλωσης.

Ελάτε να εμπνευστείτε, να μάθετε και να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές ιδέες σας στο Startup Europe Week Larissa 2024.