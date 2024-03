Το Σωματείο Καταστηματαρχών Μηχανών Γραφείου, Επισκευών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Το Σωματείο Καταστηματαρχών Μηχανών Γραφείου, Επισκευών καταθέτει τις ανησυχίες του σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την πρόοδο του έργου της διασύνδεσης

των ταμειακών μηχανών με τα pos, αλλά και για την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί και τα όσα επιβάλλεται ο κλάδος να διαχειριστεί.

“Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η καθυστέρηση ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ, αλλά σε παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, τους κατασκευαστές , NSPs και Acquirers” τονίζει και σε ανακοίνωση που εξέδωσε σημειώνει:

“Εμείς είμαστε ο τελευταίος και σημαντικότερος εκτελεστικός κρίκος της αλυσίδας, υπεύθυνοι μόνο για την αναβάθμιση των ταμειακών και την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου των ΦΗΜ. Παραθέτουμε κάποιους από τους λόγους που θεωρούμε ότι έχουν συμβάλλει σε αυτές τις καθυστερήσεις:

1. Ανεπαρκής σχεδιασμός , άγνοια και απουσία συντονισμού από τους φορείς υλοποίησης του έργου.

2. Έλλειψη συνέπειας από τους παρόχους (NSPs), όσον αφορά την τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών. Η μη συμμόρφωσή τους

με τους προβλεπόμενους χρονικούς περιορισμούς και οι επαναλαμβανόμενες νέες εκδόσεις, έχουν συμβάλει δραστικά στην

καθυστέρηση του έργου.

3. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κατά τη διασύνδεση, είναι σημαντική πληροφορία, για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα

της κατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί να πάμε περισσότερες από μια φορά προκειμένου να ολοκληρώσουμε την

διασύνδεση. Έχουμε καταγράψει πολλές περιπτώσεις με POS, τα οποία δημιουργούν συνεχώς προβλήματα με την επικοινωνία των

ΦΗΜ.

4. Έχει διαπιστωθεί στο πεδίο ότι μετά από αναβάθμιση ταμειακής ή POS, χάνονται οι ρυθμίσεις και κατά συνέπεια η σύνδεση σε ήδη

ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις.

5. Υπάρχουν ακόμα ταμειακές μηχανές οι οποίες δεν είναι ακόμα έτοιμες για την διασύνδεση ή αλλάζουν συνέχεια οι versions από

τους κατασκευαστές.

6. Η πλατφόρμα με τις συμβατότητες ταμειακών – POS δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη (δεν αναφέρονται αναλυτικά τα μοντέλα του

κάθε παρόχου), συχνά και παραπλανητική.

7. Μεγάλες αναμονές στην εξυπηρέτηση από μέρους των NSPs στις τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης. Μη επάρκεια εκπαιδευμένων

τεχνικών. Απροθυμία τεχνικών να αναλάβουν τις δικές τους υποχρεώσεις (αναβάθμιση, ΑΦΜ, IP). Ανυπαρξία τηλεφωνικής γραμμής

τεχνικής υποστήριξης από κάποιες και δυνατότητα μόνο μέσω chat από άλλες.

8. Η αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα (vouchers άνοιξε, κλείσε) και οι ασάφειες σχετικά με τα απαιτούμενα βήματα έχουν προκαλέσει

αναστάτωση στους επιχειρηματίες και επιβάρυνση της δικής μας καθημερινής εργασίας με συνέπεια την καθυστέρηση των

διασυνδέσεων.

9. Η αποστολή μηνυμάτων μέσω της ΑΑΔΕ μαζικά σε πελάτες για την διασύνδεση, μπλοκάρουν στην κυριολεξία την λειτουργία των

καταστημάτων μας. Δεχόμαστε πληθώρα τηλεφωνημάτων και επιτόπιων επισκέψεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να

διεκπεραιώσουμε καμία εργασία.

10. Επιπλέον τα μηνύματα αυτά έχουν αποδέκτες και πελάτες με ασύρματα τερματικά, mobile κτλ. που δεν είναι εφικτό να

διασυνδεθούν ακόμα. Το μόνο που επιτυγχάνεται με αυτό, είναι να χάνουμε χρόνο να εξηγούμε στους πελάτες για ποιο λόγο δεν

μπορούμε ακόμα να προχωρήσουμε στην διασύνδεση.

11. Η χρονική περίοδος που συμπίπτει με το άνοιγμα των εποχιακών καταστημάτων, επίσης δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις, καθώς,

ειδικά στα νησιά και στα τουριστικά μέρη, η περίοδος είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένη ακόμα και χωρίς τις διαδικασίες των

διασυνδέσεων. Είναι αδύνατον για τους πελάτες των εποχιακών καταστημάτων , να καταφέρουν καν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

12. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι καθώς οι περισσότεροι από εμάς τους τεχνικούς των ταμειακών μηχανών, δεν είμαστε

αμιγώς καταστήματα ταμειακών συστημάτων, αλλά ασχολούμαστε με εμπορικές εφαρμογές, ΕΡΓΑΝΗ, MyData, εξοπλισμό

καταστημάτων, επισκευές κτλ, έχουμε επιφορτιστεί το τελευταίο διάστημα με πλήθος από αλλαγές και καταληκτικές ημερομηνίες

για τις οποίες οφείλουμε, αλλά δυσκολευόμαστε να εξυπηρετήσουμε το πελατολόγιο μας. Ενδεικτικά:

• ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

• ΜYDATA

• ΕΡΓΑΝΗ

• ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

• ΣΥΝΔΕΣΗ POS – ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Επιπλέον, οι συστάσεις για τις all in one λύσεις μέσα από το site της ΑΑΔΕ, μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο να εργαστούμε, καθώς, για να επικοινωνήσουμε όλα τα παρακάτω με τους πελάτες χάνουμε πολύτιμο χρόνο.

• Δεν απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις

• Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες οι διαδικασίες ενεργοποίησης (ειδικά στις περιπτώσεις πληρότητας μνήμης και αντικατάστασης)

• Λειτουργικά προβλήματα από μέρους των τηλεφωνικών εταιρειών

Επιθυμούμε, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη η συνολική πολυπλοκότητα των αλλαγών που έχουν ζητηθεί από τα καταστήματα μας και η ανάγκη για λογικές προθεσμίες και εφικτές απαιτήσεις. Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και πάντα στηρίζουμε έμπρακτα τις όποιες αποφάσεις παρθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση υλοποιώντας ότι μας έχει ζητηθεί. Όμως, οι τεχνικοί ταμειακών μηχανών, έχουμε κυριολεκτικά εξοντωθεί τους τελευταίους μήνες, έχοντας τόσες πολλές εκκρεμότητες. Έχουμε φτάσει στα όρια μας και προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, θα χρειαστεί να μπει μια λογική ροή σε όλα. Κάνοντας μια αριθμητική πράξη, πόσοι τεχνικοί είμαστε και πόσες χιλιάδες ταμειακές προς διασύνδεση, τα αποτελέσματα δεν αφήνουν περιθώρια για τα διαθέσιμα χρονικά ζητούμενα.

Ως εκ τούτου, ζητούμε:

1. Παύση των διασυνδέσεων για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν NSPs & κατασκευαστές, να λύσουν τα

προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει με τις μέχρι τώρα διασυνδέσεις. Και τα οποία θεωρούμε ότι είναι ενδεικτικά για το μέγεθος

των ελλείψεων-παραλείψεων.

2. Δέσμευση επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων.

3. Επαναπροσδιορισμός των καταληκτικών ημερομηνιών για την διασύνδεση.

4. Άμεση διάθεση των vouchers της εστίασης προς εξαργύρωση.

5. Άμεση προσθήκη όλων των νέων προϊόντων όπως ταμειακών εστίασης, φορολογικών μηχανισμών κτλ στο Μητρώο Προϊόντων

του ψηφιακού μετασχηματισμού προς διάθεση.

6. Ξεκάθαρη αναφορά των 35 κλάδων που εξαιρούνται από την εφαρμογή του 1+1 (τέλος Απριλίου που ισχύει σήμερα).

7. Υλοποίηση της δυνατότητας του eject button που ζητήθηκε αρχικά στα POS συστήματα, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία και

δυνατότητα ξεκλειδώματος έως ότου ομαλοποιηθεί το έργο.

8. Άμεση αποπληρωμή των vouchers που είναι σε εκκρεμότητα, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας.

9. Τα vouchers θα πρέπει να είναι εντός χρονοδιαγράμματος του όλου εγχειρήματος και όχι εκτός (πχ άνοιξαν λίγο πριν το τέλος του

Φεβρουαρίου όταν ακόμα η καταληκτική ημερομηνία ήταν 29/02). Επίσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πότε θα ανοίξουν και

πότε θα κλείσουν.

10. Να μην μπει σε ισχύ το μέτρο του ραντεβού μέσω πλατφόρμας. Οι λόγοι είναι γιατί θα χαθεί πολύτιμος χρόνος από τις

διασυνδέσεις, αφού το προσωπικό των εταιρειών θα κρέμεται κυριολεκτικά στα τηλέφωνα να κλείνει ραντεβού και αφετέρου διότι

είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζουμε κατά πόσο αυτά τα ραντεβού θα μπορέσουν τελικά να υλοποιηθούν στην πράξη. Ενδεικτικά

κάποιοι λόγοι είναι: ασυμβατότητες POS, μη δυνατότητα εκτίμησης χρόνου σε κάθε πελάτη, χιλιομετρικές αποστάσεις κτλ.

11. Δημιουργία πλατφόρμας για την δήλωση βλαβών κατά την διαδικασία των διασυνδέσεων.

12. Επαρκής χρόνος για να διαχείριση τις ιδιαίτερης αγοράς τον λαϊκών αγορών λόγω έλλειψης τεχνικών υποδομών (4g, ΑΑΔΕ –

ΠΑΡΟΧΟΙ).

Τέλος, οι αναφορές σε πρόστιμα δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα, ενώ δεν συμβάλλουν εποικοδομητικά στο έργο μας.

Αντί για αυτό, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που θα εστιάζει στην κατανόηση των προκλήσεων και την αναζήτηση λύσεων που θα βοηθήσουν στην πρόοδο του έργου χωρίς να δημιουργούν άσκοπες εμπλοκές και περιπλοκές. Αυτό θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων και στην επίτευξη των στόχων μας με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες με συγκεκριμένες προτάσεις για την επίτευξη της ολοκλήρωσης του έργου της διασύνδεσης.