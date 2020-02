Το σχέδιο της Άγκυρας για να «πνίξει» την Ελλάδα με «τσουνάμι» προσφύγων

Zητούμενο για την κυβέρνηση παραμένει η αποτροπή των παράνομων εισόδων στη χώρα. Είναι, λοιπόν, σαφές πως το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σε κόκκινο συναγερμό, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους πως είμαστε αντιμέτωποι με ένα οργανωμένο σχέδιο από την Τουρκία μαζικής εισόδου μεταναστών και προσφύγων από τα σύνορά μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Open TV, Σπύρου Μουρελάτου, η Τουρκία δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα, αλλά απροκάλυπτα οδηγεί τους μετανάστες στη μεθόριο με την Ελλάδα. Από την άλλη, η Αθήνα ενισχύει τις δυνάμεις της τόσο σε Εβρο όσο και σε Αιγαίο, ενώ εκτιμά πως είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες 72 ώρες, καθώς είναι σαφές πως ο Ερντογάν εργαλειοποιεί πλέον το Μεταναστευτικό, επιχειρώντας να τεστάρει τόσο τις αντοχές της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο μεταξύ, στους κυβερνητικούς κόλπους υπάρχει ικανοποίηση για τις προσπάθειες αποτροπής παράνομων εισόδων στον Έβρο, ωστόσο είναι ευκόλως κατανοητό πως το μεγάλο στοίχημα είναι το Αιγαίο – ειδικά από αύριο το βράδυ (1 Μαρτίου 2020), αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί συσσωρεύεται πολύ μεγάλος όγκος μεταναστών.

Σε ό,τι αφορά το διπλωματικό σκέλος, ο πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας. Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε χθες με τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ενώ σήμερα μίλησε με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, από τον οποίο ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με εταίρους και συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ενημερώνοντάς τους για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και για το τι μέτρα προτίθεται να λάβει η χώρα μας από εδώ και πέρα. Ετσι, η κυβέρνηση προσπαθεί να θέσει προ των ευθυνών τους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα προασπίζει ευρωπαϊκό έδαφος.

Χωρίς προσφυγικό προφίλ όσοι προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα

Οπως μεταδίδει από τα σύνορα Τουρκίας – Ελλάδας η ανταποκρίτρια του Open TV, Μαρία Ζαχαράκη, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν παρανόμως στη χώρα μας είναι μετανάστες, και όχι πρόσφυγες. Αφγανοί, Ιρανοί, Ιρακινοί και Αφρικανοί περιμένουν να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να ξεχυθούν στην ελληνική επικράτεια.

Φυσικά, όχι μόνο δεν τους εμπόδισαν οι τουρκικές αρχές να φτάσουν στα σύνορα, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά τους είχαν αποσταλεί μέχρι και μηνύματα στη γλώσσα τους, τα οποία τους έδιναν οδηγίες για το πώς θα φτάσουν στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Τέτοια, δε, μηνύματα προβάλλονται ακόμη και από την κρατική τηλεόραση.

Αμείωτες οι προσφυγικές ροές

Στο μεταξύ, στη Λέσβο καταφτάνουν συνεχώς μετανάστες. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι μετανάστες δεν σταματούν να έρχονται στο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η κάμερα του Open ΤV, καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες. Κλάματα και φωνές. Ο πόνος και η απελπισία είναι ζωγραφισμένοι στα πρόσωπα όσων φτάνουν στις ελληνικές ακτές.

Οι διακινητές αδιαφορούν για τη ζωή των προσφύγων και των μεταναστών, καθώς γεμίζουν τις βάρκες ακόμα και αν πνέουν άνεμοι εντάσεως επτά και οκτώ μποφόρ. «Με τόσο αέρα πώς βγήκαν είναι απορίας άξιον» λέει κάτοικος της περιοχής. Το σκηνικό θυμίζει το 2015, όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του «Ανοιχτού Καναλιού», Μαρίνος Αλειφέρης, προσθέτοντας πως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στη Λέσβο έχουν φτάσει του 22.000.

Καγκελάριος Αυστρίας: Θα ενισχύσουμε τις χώρες που φυλάνε τα σύνορα της ΕΕ

Δεν πρέπει να επαναληφθεί μια κατάσταση όπως αυτή του 2015, υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, κάνοντας αναφορά στο μείζον θέμα που ταλανίζει τις ευρωπαϊκές χώρες: το νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών που βρίσκεται στα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, μετά την κίνηση της Τουρκίας να ανοίξει τον δρόμο στις προσφυγικές ροές.

«Στόχος μας πρέπει να είναι η σωστή προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και να σταματήσουμε τους παράνομους μετανάστες», τονίζει ο Κουρτς και προσθέτει: «Η Αυστρία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ενωσης με επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις, όπως ανέφερε και ο υπουργός Εσωτερικών μας. Αν η προστασία αυτή αποδειχθεί αναποτελεσματική, η χώρα μας θα προστατεύσει τα δικά της σύνορα».

Παράλληλα, τη στήριξή του στην Ελλάδα εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, καλώντας την Τουρκία να σεβαστεί τις συμφωνίες της με την Ευρώπη.

«Στηρίζουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρήσει τον έλεγχο των συνόρων με την Τουρκία. Αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν τη συμφωνία μας και να αποκαταστήσουν την τάξη. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τα θύματα του Ιντλίμπ αλλά δεν θα ανεχθούμε τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων στην Ευρώπη» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βέμπερ.

We support the Greek government’s decision to maintain control of their border with Turkey. We expect the Turkish authorities to respect our agreement and reestablish order. We are ready to help the victims of #Idlib but we will not tolerate illegal border crossings into Europe. https://t.co/7z4KorQqDD

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 28, 2020