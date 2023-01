Το Σάββατο η πρώτη ομιλία Αστρονομίας του 2023

Το ερχόμενο Σάββατο, 14η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ομιλία για το 2023 της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος. Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα Β1 του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (28ης Οκτωβρίου 78 – κτίριο Ματσάγγου) από τον Θεοφάνη Ματσόπουλο, με θέμα: «Αποστολή στα Μεγαλύτερα Αστεροσκοπεία του Κόσμου».

Πριν την έναρξη της ομιλίας θα γίνει, αφενός η απονομή του βραβείου του «Έλληνα Ερασιτέχνη της διετίας 2021-22» στον κ. Νίκο Ματσόπουλο, που υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια ως αστρονόμος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και αφ’ ετέρου η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας για το νέο έτος 2023.

Ο Θεοφάνης Mατσόπουλος, βραβευμένος δημιουργός ντοκιμαντέρ για πλανητάρια και αστροφωτογράφος, θα παρουσιάσει την εμπειρία του μέσα από εικόνες και βίντεο από τις φωτογραφικές αποστολές στα μεγαλύτερα αστεροσκοπεία του κόσμου στις οποίες συμμετείχε.

Θα παρουσιαστεί οπτικό υλικό από τα παρακάτω σύγχρονα μεγάλα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα αστεροσκοπεία: Mauna Kea (Hawaii), Kitt Peak National Observatory (Arizona), Cerro Tololo (Chile), Cero Pachon (Chile), ALMA (Chile), Cerro Paranal (Chile), Cerro La Silla (Chile).

Ο Θεοφάνης Ματσόπουλος είναι συνεργάτης του European Southern Observatory (ESO) του NSF – National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NoirLab) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO), είναι ένας διεθνής οργανισμός αστρονομικής έρευνας και είναι γνωστός για τη κατασκευή και λειτουργία μερικών από τα μεγαλύτερα και πλέον προηγμένα τηλεσκόπια στον κόσμο, όπως το ΝΤΤ και το Very Large Telescope, αποτελούμενο από τέσσερα κύρια τηλεσκόπια διαμέτρου 8 μέτρων.

Το NOIRLab είναι το εξέχον κέντρο των ΗΠΑ για την επίγεια οπτική και υπέρυθρη Αστρονομία. Στο NOIRLab ανήκουν τα υπερσύγχρονα παρατηρητήρια όπως το Gemini (North – South) και το Verra Rubin (LSST). Χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ανήκει στο National Science Foundation

Ο Θεοφάνης Ματσόπουλος ειδικεύεται στην σκηνοθεσία και παραγωγή ταινιών Πλανητάριου, την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, στα 3D animation και στην αστροφωτογραφία. Συνεργάζεται με παγκοσμίου φήμης οργανισμούς όπως European Southern Observatory (ESO), European Space Agency (ESA) και National Science Foundation (NSF) / AURA – Noirlab.

Έχει δημιουργήσει και σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ για πλανητάρια τα οποία προβάλλονται σε περισσότερα από 1000 πλανητάρια στον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε 30 γλώσσες.

Τα ντοκιμαντέρ “From Earth To The Universe”, “The Hot and Energetic Universe” και “The Sun Our Living Star”, “Unveiling The Invisible Universe” και “Audio Universe” καθώς περισσότερα από 300 Video clips, time-lapses και 3D animation βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου και του AURA – Noirlab όπου διανέμονται δωρεάν με σκοπό την διάδοση της επιστήμης της Αστρονομίας στο ευρύ κοινό.

Φωτογραφίζει τοπία με φόντο τον έναστρο ουρανό, αστρονομικά φαινόμενα και ουράνια αντικείμενα βαθέως ουρανού με τη χρήση διαφόρων τηλεσκοπίων στο ιδιόκτητο αστεροσκοπείο του.

Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει συμμετάσχει σε επίσημη φωτογραφική αποστολή του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου και του NSF / AURA – Noirlab στις ΗΠΑ και Χιλή.

Συνεργάζεται με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην δημιουργία διαφόρων ντοκιμαντέρ και λαμβάνοντας φωτογραφίες και αστροφωτογραφίες από τα τηλεσκόπια στην Αθήνα και την Πελοπόννησο.

Έχει πραγματοποιήσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Αθήνα, τα Ιωάννινα, την Κόρινθο και άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας. Επίσης έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 παγκόσμια φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και φωτογραφίας και έχει βραβευτεί με 10 διεθνή βραβεία.