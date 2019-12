Το «Νοιάζομαι + Δρω» και το «Erasmus +» του 1ου Γυμνασίου Βόλου γιόρτασαν μαζί με τις Άσπρες Πεταλούδες

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προώθηση του εθελοντισμού, η ομάδα «Νοιάζομαι και Δρω» του 1ου Γυμνασίου Βόλου, που υλοποιεί το πρόγραμμα για 5η συνεχόμενη χρονιά, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου κάλεσε παιδιά του Ιδρύματος «Άσπρες Πεταλούδες», συνοδεία της ψυχολόγου κ. Βεργούλια, να δουλέψουν βιωματικά με μαθητές της ομάδας του προγράμματος.

Η αγάπη και το ενδιαφέρον των μαθητών για τη διαφορετικότητα και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες βρήκαν έμπρακτη εφαρμογή στην υλοποίηση από κοινού δράσεων με αυτούς τους «διαφορετικούς», στο χώρο του σχολείου.

Το βιωματικό εργαστήρι είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα άτομα με ιδιαιτερότητες, μέσω της συνεργασίας τους στη δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημιουργία του χριστουγεννιάτικου δέντρου των ευχών, στο οποίο από κοινού κρέμασαν τα στολίδια που οι ίδιοι δημιούργησαν, με τη δική τους ευχή για αγάπη, αλληλεγγύη και βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.

Επιπλέον κάνοντας άνοιγμα στη σχολική κοινότητα, το «Νοιάζομαι + Δρω» συνεργάστηκε με άλλα προγράμματα του σχολείου και συγκεκριμένα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, ‘’Learning to live together in Peace and

Harmony’’ και ‘’ All Different all the Same’’ που φέτος έχουν ως θεματική τη «διαφορετικότητα» και υλοποιούνται από το 1ο Γυμνάσιο.

Οι δράσεις οργανώθηκαν από την υπεύθυνη του προγράμματο «Νοιάζομαι και Δρω» του 1ου Γυμνασίου Βόλου Σοφία Ξυραφάκη και τις καθηγήτριες Αθηνά Πανηγυριτζόγλου, Αθανασία Κινδαλή και Ματίνα Τριανταφύλλου, σε

συνεργασία με τις καθηγήτριες του προγράμματος Erasmus+ Ελένη Χρηστίδη και Κατερίνα Μελαχροινάκη.

Όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή και την αμέριστη συμπαράσταση του Διευθυντή του σχολείου μας κ. Ιωάννη Καραφέρη καθώς και της συντονίστριας του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» Στέλλας Δημητρακοπούλου.