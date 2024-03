Το ψηφοδέλτιο της Κωνσταντινούπολης έχει μήκος… 1 μέτρο

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις 7 το πρωί οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, με το ενδιαφέρον πάντως των διεθνών αναλυτών να επικεντρώνεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναμετρώνται ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου και ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

Το γεγονός ότι πολλοί βλέπουν αυτήν την αναμέτρηση ως «μονομαχία» μεταξύ του Τούρκου προέδρου και του Ιμάμογλου δεν είναι τυχαίο: Μόνο το τελευταίο 48ωρο ο Ερντογάν οργάνωσε έξι προεκλογικές συγκεντρώσεις, όλες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία συνοδευόμενος από τον Κουρούμ.

Izmir, Türkiye's third largest city will witness a tough competition in local elections. Randolp Nogel has more pic.twitter.com/HUZNOtObgN

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 31, 2024