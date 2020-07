Το «ψαλίδι» που έκλεψε …καρδιές – Το πρώτο γκολ του Μπαταγίνι με τον Ιάλυσο ήταν το πιο όμορφο για τη Νίκη

Το «ψαλίδι» του Μαρτίν Μπαταγίνι κόντρα στον Ιάλυσο ψηφίστηκε ως το πιο όμορφο φετινό γκολ της Νίκης. Από χθες άρχισε νέα ψηφοφορία για τον πολυτιμότερο παίκτη της βολιώτικης ομάδας.

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ψηφοφορία για το ομορφότερο γκολ της Νίκης την περίοδο 2019-20. Στην σελίδα της ΠΑΕ στο Facebook είχε αναρτηθεί ένα βίντεο με δέκα από τα καλύτερα γκολ των «κυανολεύκων» και οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να ψηφίζουν εκείνο που τους άρεσε περισσότερο, με τη συμμετοχή να είναι μεγάλη.

Η ψηφοφορία έκλεισε την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα και τις περισσότερες ψήφους κέρδισε το τέρμα που πέτυχε ο Μαρτίν Μπαταγίνι στην αναμέτρηση με τον Ιάλυσο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε στο Δημοτικό Στάδιο της Νεάπολης και έληξε με νίκη των «κυανολεύκων» με σκορ 2-0.

Και τα δύο τέρματα είχε σημειώσει ο Μαρτίν Μπαταγίνι, ο οποίος συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους οπαδούς της Νίκης, καθώς στο συγκεκριμένο ματς πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στη βολιώτικη ομάδα και προκάλεσε ενθουσιασμό με τα γκολ του, αλλά και την εν γένει εξαιρετική του απόδοση.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο τέρμα επιτεύχθηκε στο 34ο λεπτό. Ο Αλεχάντρο Κρουθ είδε την κίνηση του Μαρτίν Μπαταγίνι και του «έσκαψε» την μπάλα. Ο Αργεντινός εξτρέμ βλέποντας τον Ανδρούτσο να βγαίνει έπρεπε να ενεργήσει άμεσα και με ανάποδο «ψαλίδι» πρόλαβε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα πετυχαίνοντας ένα γκολ που βλέπουμε σπάνια στα ελληνικά γήπεδα.

Επομένως απόλυτα δικαιολογημένα κέρδισε την ψήφο των φίλων της Νίκης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία. Μάλιστα τα βίντεο είχαν περισσότερο 3.000 προβολές αποδεικνύοντας του λόγου το αληθές.

Η ΠΑΕ Νίκη γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, όπου δίνει όλες τις λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ύστερα από ψηφοφορία πέντε ημερών, μέσω του βίντεο που δημιούργησε η ΠΑΕ Νίκη Βόλου 1924, το οποίο προβλήθηκε περίπου 3.000 φορές, οι εκατοντάδες φίλοι που έλαβαν μέρος, έκριναν πως το βραβείο «Niki Volou FC Best Goal 2019-2020» απονέμεται στον Μαρτίν Μπαταγίνι, για το τέρμα που πέτυχε στην επικράτηση της ομάδας μας επί του Ιαλυσού Ρόδου, στο Γήπεδο της Νεάπολης, στις 26 Ιανουαρίου του 2020, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής: 1) Μάρτιν Μπαταγίνι vs Ιαλυσός 36,62%. 2) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (1-0) 22,54%. 3) Αποστόλης Τσιώλης vs Ολυμπιακός 11,97%. 4) Άλεξ Κρουθ vs Ολυμπιακός 11,27%. 5) Δημήτρης Καπός vs Ιωνικός 7,75%. 6) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (2-0) 3,52%. -) Άλεξ Κρουθ vs Καβάλα 3,52%. 8) Αντόνιο Ροχάνο vs Θεσπρωτός 2,11%. 9) Χορδάν Ντομίνγκεθ vs Τρίκαλα 0,7%. 10) Αντόνιο Ροχάνο vs Καλαμάτα 0%.».

Ψηφοφορία στη Νίκη και για τον πολυτιμότερο παίκτη

Μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το πιο όμορφο γκολ της Νίκης στη Φούτμπολ Λιγκ της περιόδου 2019-2020, αρχίζει μια δεύτερη. Αυτή τη φορά το θέμα της είναι ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής των «κυανολεύκων» για το φετινό πρωτάθλημα και φίλαθλοι καλούνται να ψηφίσουν για το ποιον θεωρούν κατά τη γνώμη τους MVP για τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε.

Δεύτερη εβδομάδα αφιερωμένη στον κόσμο μας και την κρίση του. Μπείτε στο poll μας και ψηφίστε τους αγαπημένους σας ποδοσφαιριστές, για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, προκειμένου να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της Νίκης Βόλου, για την αγωνιστική χρονιά 2019-2020. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 13:00» αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη.

Η λίστα με τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους μπορούν να ψηφίζουν οι φίλαθλοι, έχει ως εξής (αναφέρονται κατά σειρά σύμφωνα με τη θέση που αγωνίζονται, δηλαδή τερματοφύλακες, αμυντικοί, μέσοι επιθετικοί): Μάνος Αποστολίδης, Κώστας Παπαδόπουλος, Κώστας Καρακώστας, Κώστας Κυριακίδης, Κώστας Κάρδαρης, Τάσος Παγώνης, Σάββας Κυριακίδης, Βασίλης Βοσνιάδης, Μανώλης Αλιατίδης, Γιάννης Βοσκόπουλος, Θωμάς Τσιμπούκας, Σωτήρης Μπαλάφας, Αλέξανδρος Μπιτσάκος, Σεμπάστιαν Καμπαγέρο, Γκιγιέρμο Μασκουνιάν, Αντώνης Μαυροζούμης, Χορδάν Ντομίνγκεθ, Γιάννης Κοπιτσής, Λούκας Γκαρσία, Γιώργος Ιορδανίδης, Βαγγέλης Λίτσιος, Κωνσταντίνος Καρβούνης, Αλεχάντρο Κρουθ, Απόστολος Τσιώλης, Στέργιος Οικονομίκος, Δημήτρης Καπός, Μαρτίν Μπαταγίνι, Αντόνιο Ροχάνο.