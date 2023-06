Το προσεχές πρόγραμμα στο θερινό σινεμά «Εξωραϊστική»

Τα Victoria Cinemas Εξωραϊστική (Δημητριάδος 263, τηλέφωνο 2421 030303) ανακοίνωσαν το πρόγραμμα προβολών (πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο www.victoria-cinema.gr, ηλεκτρονικά εισιτήρια στο https://www.viva.gr/tickets/cinema/cine-victoria-eksoraistiki):

-Να σου γνωρίσω τους γονείς μου – Maybe I do, Κυριακή 18/6 στις 21.30, σκηνοθεσία: Michael Jacobs, ηθοποιοί: Diane Keaton, William H. Macy, Susan Sarandon, Emma Roberts, Richard Gere, Luke Bracey, διάρκεια: 95 λεπτά: Η σχέση της Μισέλ και του Άλεν έχει φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή τον γάμο. Αποφασίζουν λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να φέρουν σε επαφή τους γονείς τους και οργανώνουν ένα οικογενειακό δείπνο. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, η συνάντηση δεν είναι μια πρώτη γνωριμία αφού όλοι γνωρίζονται με όλους… αρκετά καλά. Το ήσυχο οικογενειακό βράδυ λοιπόν θα εξελιχθεί σε ένα κρυφτό προκειμένου τα παιδιά να μην καταλάβουν τίποτα.

-Stand up comedy show – Ανδρέας Πασπάτης, Δευτέρα 19/6 στις 20.00: Ο κωμικός Ανδρέας Πασπάτης έρχεται με τη νέα του, εντελώς Solo, Stand up Comedy παράσταση, με τίτλο «Σόλο». Αφού μας εξήγησε πως είναι να μένεις μόνος στο «Διαβάστηκε», στην προηγούμενη ομώνυμη παράσταση, ο τίτλος «Σόλο» ήταν ουσιαστικά αναμενόμενος για νέα του παράσταση. Ο Ανδρέας είναι stand up κωμικός και γράφει τα κείμενά του solo, ανεβαίνει solo στη σκηνή και παρουσιάζει την παράστασή του, που είναι ένα stand up comedy solo. Επίσης έχει έναν σκύλο στο σπίτι, που τον λένε Σόλο. Στην ερώτηση «ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας από το Star Wars;» απαντά ο Τσουμπάκα… Επειδή είναι συνέχεια με τον Han Solo. Εσείς μην έρθετε στην παράσταση solo! Τιμή προπώλησης Viva – 10 ευρώ. Τιμή εισιτηρίου – 12 ευρώ.

-Το Μικρό Βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, Δευτέρα 19/6 στις 22.00, Τρίτη 20/6 και Τετάρτη 21/6 στις 21.30, σκηνοθεσία: Sergio Castellitto, ηθοποιοί: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clementino, Sandra Milo, Alex Lutz, διάρκεια: 89 λεπτά: Ένας Ιταλός βιβλιοπώλης ζει με την ανάπηρη κόρη του στο Παρίσι. Η φουριόζα εισβολή μιας ηθοποιού στη ζωή του θα φέρει τα πάνω κάτω στην ήσυχη καθημερινότητά του.