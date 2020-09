Το προσεχές πρόγραμμα στην «Εξωραϊστική» είναι το εξής:

-Θέατρο Σκιών: Ο Θησέας και ο Μινώταυρος, 6/9, στις 19.30: Το Θέατρο Σκιών Γιώργου Αθανασίου προσκαλεί στην ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία, σε ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των σκιών με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ.

-After 2: Μετά τη σύγκρουση, έως και 9/9, στις 21.30, σκηνοθεσία: Ρότζερ Καμπλ, σενάριο: Άννα Tοντ, ηθοποιοί: Τζόσεφιν Λανγκφορντ, Χίρο Φάινς Τίφιν, διάρκεια: 105 λεπτά, είδος ταινίας: Αισθηματικό δράμα: Ο Χάρντιν θα είναι πάντα …ο Χάρντιν. Είναι στα αλήθεια ο ευαίσθητος τύπος που η Τέσα ερωτεύτηκε παράφορα ή είναι ένας άγνωστος;

-Μαρία Κιουρί: Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο, 10/9, 11/9, 14/9, 15/9, 16/9, στις 21.30, σκηνοθεσία Μαρζάν Σατραπί, σενάριο: Τζακ Θορν, ηθοποιοί: Σαμ Ράιλι, Ρόζαμουντ Πάικ, Άνιουριν Μπάρναρντ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, διάρκεια: 110 λεπτά, είδος ταινίας: Αισθηματικό δράμα: Ένα ταξίδι στη ζωή της θρυλικής Μαρίας Κιουρί, στις παθιασμένες σχέσεις της, στις επιστημονικές καινοτομίες της και στις συνέπειες αυτών για τον κόσμο ολόκληρο. Η γνωριμία της με τον επίσης επιστήμονα Πιερ Κιουρί, ο γάμος τους και η ανακάλυψη του ραδίου που άλλαξε την επιστήμη για πάντα.

-Το μαγικό ταξίδι της Κοκκινοσκουφίτσας, 12/9, στις 19.00: Ο Λύκος και η Κοκκινοσκουφίτσα ξανασυναντιούνται λίγο καιρό μετά από όσα συνέβησαν στο σπίτι της γιαγιάς και καλούνται να συνεργαστούν, προκειμένου να δώσουν συγχώρεση στον Λύκο όλα τα ζώα του δάσους. Σε αυτό τους το ταξίδι βοηθοί είναι τα παιδιά-θεατές, τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά στη δράση με διαδραστικό τρόπο και μουσική προσέγγιση.

-Stand up comedy: Staying alive – Σχεδόν πέθανα, 12/9 και 13/9, στις 21.30: Στο stand up show της «StayingAlive» (Σχεδόν πέθανα), η Κατερίνα μιλά για όλα! Η παράσταση αυτή αποδεικνύει περίτρανα πως τίποτα δεν σταματάει την Κατερίνα από τον απώτερο σκοπό της: Να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο!

-Ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι, 13/9, στις 19.40: Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι.