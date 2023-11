Το πρόγραμμα του Cine Doc Βόλου – Το ντοκιμαντέρ ως τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων της σημερινής εποχής

Της

Ελένης Χρυσοπούλου,

θεωρητικού του ντοκιμαντέρ,

ομάδα διοργάνωσης

CineDoc Βόλου

Επιβιώνοντας και συνειδητοποιώντας την καθολικότητα και αμεσότητα του κινδύνου, προερχόμενου τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό, οικείο, περιβάλλον μας, το κινηματογραφικό είδος του ντοκιμαντέρ συμβάλλει με τον τρόπο του στην αφύπνιση, τον προβληματισμό, αλλά και τη θωράκιση του καθενός από εμάς απέναντι σε κάθε είδος κινδύνου και πρόκλησης.

Σε αυτό το πνεύμα, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc συνεχίζει να προβάλλει στον Βόλο από το 2016, σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Βόλου και σε συνεργασία με φορείς, σχολεία και συλλόγους, βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, τα οποία συνοδεύονται από παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο γύρω από σημαντικά κοινωνικά θέματα και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις. Κάθε προβολή φέρνει κοντά άτομα, κοινότητες, σκηνοθέτες, παραγωγούς, ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες.

Με επιπλέον γνώμονα την καλλιτεχνική και οπτικοακουστική ποιότητα, σε ταυτόχρονη προβολή με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το CineDoc Βόλου για τη φετινή κινηματογραφική χρονιά έχει επιλέξει, παρά τις εξωγενείς αντιξοότητες, έξι ντοκιμαντέρ, ισόποσα ελληνικά και διεθνή, που δεν εστιάζουν στα δεινά της εποχής, αλλά προσφέρουν ελπίδα και προτροπή για δράση. Η έμφυλη βία και ταυτότητα, η μεσογειακή διατροφή, το περιβάλλον, η ιστορία, η τουριστική ανάπτυξη, η συμπεριληπτικότητα και η εκπαίδευση είναι θεματικές που απασχολούν το κοινό και τα αντίστοιχα ντοκιμαντέρ επιχειρούν να προσφέρουν νέες πληροφορίες και φρέσκια οπτική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του CineDoc Βόλου για το 2023-2024 έχει ως εξής:

-Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, ώρα 20.00, Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, Look what you made me do, ελληνική πρεμιέρα, σκηνοθεσία: Coco Schrijber, διάρκεια 84’, 2022, Ολλανδία, κατάλληλο από 18 ετών, η ταινία περιέχει ιδιαίτερα σκληρά πλάνα (σκηνοθετημένα και μη):

Ένα κοριτσάκι παραπονιέται στη μαμά του ότι ένα αγόρι το χτύπησε στην παιδική χαρά. Μια γυναίκα εξομολογείται πως φοβάται για τη ζωή της, καθώς βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση από την οποία δυσκολεύεται να φύγει.

Τρεις γυναίκες που βίωσαν ενδοοικογενειακή βία και δέχτηκαν απειλές και για την ασφάλεια των παιδιών τους, μιλούν για τη δική τους εμπειρία. Έχουν επιβιώσει, σε αντίθεση με τις πάνω από 30.000 γυναίκες που δολοφονούνται κάθε χρόνο από τους συντρόφους τους. Για να τα καταφέρουν όμως οδηγήθηκαν οι ίδιες στον φόνο.

Πρώτη μας ομιλήτρια για το τόσο επίκαιρο και φλέγον θέμα είναι η κ. Ερασμία Καλαφάτη, δικηγόρος, γενική γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση και διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Με την υποστήριξη του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου και του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου «Θέτις».

-Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ώρα 19.30, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», Το τέλειο γεύμα, διεθνής πρεμιέρα, σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μερκούρης, διάρκεια 70’, 2023, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Κορέα:

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Μεσογειακή Διατροφή είναι ευεργετική για την υγεία μας. Όμως, πώς ακριβώς συγκεκριμένα συστατικά της επηρεάζουν διαφορετικά μέρη του σώματός μας; Και πώς μια παράδοση αιώνων που βασίζεται στη λιτότητα και την εποχικότητα μπορεί να δώσει λύσεις σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου; To τέλειο γεύμα (The perfect meal), μας ταξιδεύει από την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, για να αποκαλύψει τα μυστικά της Μεσογειακής Διατροφής. Οι βασικοί χαρακτήρες της ταινίας έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην κατανόησή της και προτείνουν «το τέλειο γεύμα» για την υγεία μας, αλλά και την υγεία του πλανήτη.

-Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 19.30, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης, σκηνοθεσία: Βάλερυ Κοντάκου, διάρκεια 78’, 2022, Ελλάδα, Καναδάς:

Από την Ελλάδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τους κινηματογράφους ερωτικών ταινιών της Times Square τη δεκαετία του ’70, «Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης» αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον. Μια χαρισματική και πρωτοπόρα Ελληνοεβραία από τη Θεσσαλονίκη, η Τσέλι γλίτωσε τελευταία στιγμή από το Ολοκαύτωμα, για να χτίσει τη δική της αυτοκρατορία πάθους, επαναπροσδιορίζοντας τους όρους ελληνική οικογένεια και αμερικανικό όνειρο.

-Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ώρα 19.30, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», Who Ι am not, σκηνοθεσία: Tunde Skovran, διάρκεια 105’, 2023, Ρουμανία, Καναδάς:

Τι ορίζει αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες; Τελικά, έχει σημασία αυτός ο διαχωρισμός; Η ταινία ακολουθεί την ιστορία δύο ίντερσεξ ατόμων στη Νότιο Αφρική με διαμετρικά αντίθετες ζωές, που ωστόσο έχουν ένα κοινό: Δεν νιώθουν ότι ανήκουν στο δίπολο αρσενικού-θηλυκού. Ένα συγκινητικό και ελπιδοφόρο πορτραίτο, που δίνει φωνή στο διαχρονικά παραμελημένο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού.

-Σάββατο 10 Μαρτίου, ώρα 19.30, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», Το γελαστό παιδί, σκηνοθεσία: Alan Gilsenan, διάρκεια 91’, 2023, Ιρλανδία:

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του ιρλανδικού επαναστατικού ποιήματος με τον ομώνυμο τίτλο, το οποίο μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και έγινε ύμνος της αντίστασης κατά της Δικτατορίας (1967-1974). Δύο χώρες σε έναν κοινό αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία, που εμψυχώνεται από τη δύναμη της ποίησης και της μουσικής.

-Απρίλιος 2024, ώρα 19.30, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», Λεσβία, σκηνοθεσία: Τζέλη Χατζηδημητρίου, διάρκεια 77’, 2023, Ελλάδα:

Όταν τη δεκαετία του ’70 λεσβίες από όλο τον κόσμο αρχίζουν να καταφθάνουν σε ένα μικρό χωριό της Λέσβου, γενέτειρα της αρχαίας Ελληνίδας ποιήτριας Σαπφούς, οι εντάσεις με τους κατοίκους της περιοχής αυξάνονται. Η σκηνοθέτιδα Τζέλη Χατζηδημητρίου – που βρέθηκε στη μέση ως ντόπια και ως λεσβία – εξιστορεί 50 χρόνια ιστορίας γύρω από την αγάπη, την κοινότητα, την τουριστική ανάπτυξη, τις συγκρούσεις, αλλά και τι σημαίνει να νιώθει ένας άνθρωπος αποδεκτός.

Για σχολεία και κινηματογραφικές λέσχες:

Το τέλειο γεύμα. Το ντοκιμαντέρ προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με μικρότερη διάρκεια και χρήση animation.

Όλες οι πνοές του κόσμου (All that breaths), σκηνοθεσία: Shaunak Sen, διάρκεια 94’, 2022, Ινδία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο:

Στο Νέο Δελχί, δύο αδέλφια αφιερώνουν τη ζωή τους στην προστασία ενός αρπακτικού πουλιού, που είναι αναγκαίο για το οικοσύστημα της πόλης: Του μαύρου αετού. Μέγα Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Sundance και Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Καννών, για μια συγκινητική ιστορία που διερευνά τη συμβίωση ανθρώπων και ζώων, μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της μεγαλούπολης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, εισιτήρια αριθμημένων θέσεων πωλούνται στο κατάστημα «έντεκα» – Ψηφιακές Εκτυπώσεις, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 – 16.00, και στο ταμείο του «Αχίλλειον» την ημέρα της προβολής, από τις 18.30. Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cinedoc.gr, τη σελίδα του CineDoc Βόλου στο Facebook – CineDoc – Greece (Volos) και τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Instagram @cinedocvolos.