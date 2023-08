Το πρόγραμμα από 3 έως 16 Αυγούστου στην «Εξωραϊστική»

Τα Victoria Cinemas Εξωραϊστική (Δημητριάδος 263, τηλέφωνο 24210 30303) ανακοινώνουν το πρόγραμμα προβολών για το χρονικό διάστημα 3 έως 16 Αυγούστου (πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο www.victoria-cinema.gr, ηλεκτρονικά εισιτήρια στο https://www.viva.gr/tickets/cinema/cine-victoria-eksoraistiki).

– Barbie, Πέμπτη 3/8 έως Κυριακή 6/8 στις 21.30, σκηνοθεσία: Greta Gerwig, ηθοποιοί: Ryan Gosling, Margot Robbie,Kate McKinnon, Helen Mirren, John Cena, Ariana Greenblatt, Will Ferrell, Emma Mackey, Ritu Arya, Michael Cera, Nicola Coughlan, Simu Liu, America Ferrera, Alexandra Shipp, διάρκεια: 115 λεπτά. Η ζωή στον κόσμο της Barbie, απαιτεί να είστε το απόλυτα τέλειο πλάσμα, περιτριγυρισμένο από ένα απόλυτα τέλειο περιβάλλον. Εκτός βέβαια, αν βιώνετε μια βαθιά, υπαρξιακή κρίση. Ή είστε ένας Κεν.

– Κιτρινομπελάδες – Minions, Πέμπτη 3/8 στις 19.30: Έρχονται οι κιντρινομπελάδες από την παιδική σκηνή του Ανδρέα Ροντίδη. Γενική είσοδος 8 €, κρατήσεις 6936073379.

– Ο Καραγκιόζης κουρέας, Δευτέρα 7/8 στις 19:30: Ο Καραγκιόζης μαθαίνει την τέχνη του Κουρέα στο σύγχρονο κομμωτήριο του Χατζηαβάτη. Σ’ αυτή την παράσταση θα παρελάσουν όλοι οι ήρωες του Θεάτρου Σκιών, που άλλοι θα πάνε για μαλλί και άλλοι θα βγούνε κουρεμένοι! Προπώληση: https://www.more.com/theater/pollaploi-horoi/theatro-skion-athanasiou-georgiou/

– Mascarade, Δευτέρα 7/8 και Τρίτη 8/8 στις 21.30, σκηνοθεσία: Nicolas Bedos, ηθοποιοί: Πιερ Νινέ, Μαρίν Βακτ, Ιζαμπέλ Ατζανί, Φρανσουά Κλουζέ, διάρκεια: 134 λεπτά: Έγκλημα, προδοσία, κοσμοπολίτικη πολυτέλεια και παθιασμένοι έρωτες. Μετά το «Ραντεβού στο Belle Epoque», ο Νικολά Μπεντός υπογράφει μια συναρπαστική ερωτική ιστορία-νουάρ κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Γαλλικής Ριβιέρας.

– Αν ακούσεις τα παιδιά, Πέμπτη 10/8 στις 19.30. Προπώληση https://www.viva.gr/tickets/music/children/an-akouseis-ta-paidia-synaulia-gia-paidia/.

Ο αγαπημένος μουσικός και performer «άνθρωπος ορχήστρα» Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος επιστρέφει σε μια μουσική συναυλία αυστηρά για παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά. Αγαπημένα τραγούδια από τη Λιλιπούπολη και τα Μυστικά του Κήπου μέχρι τον Τεμπέλη Δράκο θα ξεσηκώσουν τους μικρούς μας φίλους και θα τους ταξιδέψουν στις πιο σημαντικές στιγμές του ελληνικού παιδικού τραγουδιού, γνωστές σύγχρονες μουσικές και μελωδίες που αγαπούν τα παιδιά, αλλά και τραγούδια από παιδικές ταινίες. Πάρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια συναυλία με ζωντανή μουσική, κέφι και καλή διάθεση.

– Μπαμπάς να σου πετύχει – About my father, Τετάρτη 9/8 – Σάββατο 12/8 στις 21.30. Σκηνοθεσία: Laura Terruso, ηθοποιοί: David Rasche, Robert De Niro, Sebastian Maniscalco, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Anders Holm, διάρκεια: 90 λεπτά. Ο πιο περιζήτητος κωμικός της Αμερικής, Σεμπάστιαν Μανισκάλκο, ενώνει τις δυνάμεις του με τον θρυλικό Ιταλοαμερικανό και δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στην κωμωδία του καλοκαιριού, «Μπαμπάς να σου πετύχει…». Η ταινία επικεντρώνεται στον Σεμπάστιαν (Μανισκάλκο) που ενθαρρύνεται από την αρραβωνιαστικιά του (Λέσλι Μπιμπ) να φέρει τον μετανάστη, κομμωτή πατέρα του, Σάλβο (Ντε Νίρο), σε μια συνάντηση με την πολύ πλούσια και εξαιρετικά εκκεντρική οικογένειά της. Το Σαββατοκύριακο εξελίσσεται σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πολιτιστική σύγκρουση, αφήνοντας τον Σεμπάστιαν και τον Σάλβο να ανακαλύψουν ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στην οικογένεια είναι η ίδια η οικογένεια.

– Other People’s Children, Κυριακή 13/8 – Τετάρτη 16/8 στις 21.30, σκηνοθεσία: Rebecca Zlotowski, ηθοποιοί: Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira-Goncalves, Yamée Couture, Henri-Noël Tabary, Victor Lefebvre.

Η Ρέιτσελ λατρεύει τη ζωή της, τους μαθητές της, τους φίλους της, τον πρώην της, τα μαθήματα κιθάρας της. Όταν ερωτεύεται τον Ali, πλησιάζει την 4χρονη κόρη του, Leila. Τη χώνει μέσα της, τη φροντίζει και την αγαπά σαν μητέρα… πράγμα που δεν είναι. Οχι ακόμα. Η Ρέιτσελ είναι 40. Η επιθυμία για μια δική της οικογένεια δυναμώνει, αλλά ο χρόνος τρέχει. Είναι πολύ αργά;

– Ο Καραγκιόζης και οι άθλοι του Ηρακλή, Δευτέρα 14/8 στις 19.30. Προπώληση https://www.viva.gr/tickets/theater/pollaploi-horoi/theatro-skion-athanasiou-georgiou/.