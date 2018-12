Το πιο συγκινητικό δώρο Χριστουγέννων – Ζήτησε από τον πατριό του να τον υιοθετήσει (video)

Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές είναι οι ημέρες που κάνουμε δώρα στους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Τα παιδιά γράφουν γράμματα στον Αγιο Βασίλη και περιμένουν καρτερικά το δώρο που θα εμφανιστεί κάτω από το δέντρο ή μέσα στις χριστουγεννιάτικες κάλτσες.

Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν λίγο πιο διαφορετικά για μία οικογένεια. Ο Αλεκ, φέτος, αποφάσισε να κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στον πατριό του και μέσα σε ένα κουτί έβαλε χαρτιά υιοθεσίας. Ο νεαρός θέλησε να τον κάνει και επίσημα πατέρα του.

«Ο πατριός μου με μεγάλωσε από τα 3 μου χρόνια. Οπότε αυτά τα Χριστούγεννα, εξέπληξα την οικογένειά μου και του ζήτησα να με υιοθετήσει», έγραψε στο Twitter.

Ο Αλεκ τύλιξε τα χαρτιά της υιοθεσίας με ένα κόκκινο χαρτί και τα έβαλε σε ένα κουτί. Ο πατριός του άνοιξε το δώρο του και βλέποντας τα χαρτιά είπε: «Ξέρω τι είναι αυτό», όπως αναφέρει το indy100. Ξεδίπλωσε τα χαρτιά, τα διάβασε και δάκρυσε.

Περιττό να πούμε πως η ιστορία τους συγκίνησε το Διαδίκτυο.

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. 🎄🎄 merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd

— . (@alecyewest) December 25, 2018