Το πιο ακριβό παγωτό στον κόσμο κοστίζει 6.700 δολάρια!

«Byakuya». Αυτό είναι το πιο ακριβό παγωτό στον κόσμο. Εάν θέλει κάποιος να δοκιμάσει μία μερίδα της ιαπωνικής μάρκας παγωτών «Cellato», θα πρέπει να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη αφού το κόστος του ανέρχεται σε 6.700 δολάρια.

Η παγωμένη λιχουδιά, που έχει πλέον την τιμητική της στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα «New York Post».

Τα πανάκριβα συστατικά του

Το πιο ακριβό παγωτό στον κόσμο αποτελείται από μια βελούδινη βάση από γάλα, δύο είδη τυριού, κρόκους αυγών και σάκε πράσο. Έχει τυρί παρμιτζιάνο, λευκή τρούφα, λάδι τρούφας και φύλλα χρυσού.

Το παγωτό δεν είναι πολύ γλυκό, η γεύση του είναι ιδιαίτερη και διατίθεται συσκευασμένο σ’ ένα κομψό μαύρο κουτί.

