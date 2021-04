Το Peugeot 2008 είναι το Best SUV of the Year στην Ουκρανία

Φανταστικό ξεκίνημα του 2021 για την PEUGEOT στην Ουκρανία. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μάρκα PEUGEOT κατάκτησε έναν από τους πλέον σημαντικούς τίτλους στο διαγωνισμό “Car of the Year”. Μετά το PEUGEOT 508 που ψηφίστηκε ως “Car of the Year 2020”, ήρθε η σειρά του PEUGEOT 2008 να ψηφιστεί ως “Best SUV of the Year 2021”. Φέτος, η τεχνολογία και ο δυναμικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου μοντέλου, γνώρισαν την ξεκάθαρη αναγνώριση των δημοσιογράφων και των αναγνωστών οι οποίοι συμμετείχαν στις δύο επιτροπές αξιολόγησης.

Δεδομένου του συνεχιζόμενου lockdown στην Ουκρανία, η τελετή απονομής των βραβείων “Car of the Year 2021” πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24 Μαρτίου στο Κίεβο. Σε αυτή την ψηφοφορία, το PEUGEOT 2008 επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο έναντι των ανταγωνιστών του, και κέρδισε τον τίτλο του «Καλύτερου SUV της Χρονιάς 2021».

Ο τίτλος αυτός που απονεμήθηκε στο PEUGEOT 2008 από την κριτική επιτροπή Ουκρανών αναγνωστών και επαγγελματιών δημοσιογράφων αυτοκινήτου, είναι ακόμα μία απόδειξη της δέσμευσης της μάρκας PEUGEOT να προσφέρει αυτοκίνητα και τεχνολογίες στο υψηλότερο επίπεδο, ανεξάρτητα από την αγορά.

Ο έξι κατακτήσεις του τίτλου Car of the Year (COTY) στην Ευρώπη, κατατάσσουν τα μοντέλα της PEUGEOT ανάμεσα στα κορυφαία σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τα διεθνή ΜΜΕ. Στην Ουκρανία, η συγκεκριμένη επιτυχία – δεύτερη κατά σειρά μετά το PEUGEOT 508 το 2020 – είναι το επιστέγασμα των εξαιρετικών επιδόσεων του PEUGEOT 2008, το οποίο με μερίδιο 9,7% στο segment, καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο βάθρο της κατηγορίας B-SUV.

Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, έτσι και στην Ουκρανία η ανάδειξη του Car of the Year είναι ένας εθνικός αυτοκινητιστικός τίτλος. Κάθε χρόνο αξιολογούνται τα νέα αυτοκίνητα που εισάγονται στην τοπική αγορά. Τα 44 υποψήφια για το βραβείο COTY 2021 χωρίζονται σε οκτώ κατηγορίες και συναγωνίζονται για δύο κύρια βραβεία: Passenger Car 2021 και Crossover / SUV 2021.

Το καλύτερο αυτοκίνητο σε καθεμία από τις οκτώ κατηγορίες επιλέγεται στη συνέχεια από τους αναγνώστες στο διαδίκτυο. Οι δημοσιογράφοι και οι αναγνώστες του ειδικού τύπου επέλεξαν ομόφωνα το PEUGEOT 2008 ως το «καλύτερο SUV του 2021», μεταξύ των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην Ουκρανία.

Αυτό που κάνει το PEUGEOT 2008 τόσο ελκυστικό είναι πρώτα απ’ όλα το design του. Με το δυναμικό και διακριτικό ταυτόχρονα στυλ του, δίνει την αίσθηση ενός άρτια σμιλευμένου και επιθυμητού αντικειμένου, που κέρδισε και το βραβείο Red Dot design τον Μάρτιο του 2020 στη Γερμανία, χάρη στο σπορ σχεδιασμό και στην εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του.

Η εξωτερική του εμφάνιση έχει δουλευτεί με μαεστρία από τους σχεδιαστές της μάρκας ώστε να αναδίδει ένα δυναμικό. στιβαρό, εντυπωσιακό και ταυτόχρονα πρακτικό design.

Οι μεγάλης διαμέτρου τροχοί (690mm), τα τονισμένα φτερά, η κάθετη μάσκα και η γραμμή των ώμων, σηματοδοτούν τον SUV χαρακτήρα του, ενώ τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα δηλώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το μοντέλο ανήκει στην οικογένεια της PEUGEOT.

Η εμπειρία στο εσωτερικό του είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην τεχνολογία. Το PEUGEOT i-Cockpit® βασίζεται και πάλι στις ίδιες αρχές λειτουργικότητας και design, εξασφαλίζοντας απροβλημάτιστη εργονομία που προκαλεί τις αισθήσεις:

• Τιμόνι μικρών διαστάσεων για καλύτερο χειρισμό και ασφαλέστερο πιάσιμο,

• Μεγάλη HD οθόνη αφής, εύκολη στην πρόσβαση και με άριστη ορατότητα,

• Και τώρα πλέον, με την πρωτοποριακή 3D οθόνη HUD (Head Up Display).

Οι πληροφορίες βρίσκονται ακριβώς μπροστά στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Ανάλογα με την έκδοση, ο πίνακας οργάνων PEUGEOT i-Cockpit® 3D προβάλλει τις πληροφορίες όπως ένα ολόγραμμα. Οι ενδείξεις είναι δυναμικές και κινούμενες: εμφανίζονται πιο κοντά στο μάτι ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, ή τον επείγοντα χαρακτήρα τους, γεγονός που μειώνει το χρόνο αντίδρασης του οδηγού κατά μισό περίπου δευτερόλεπτο. Το PEUGEOT i-Cockpit® 3D είναι μία πραγματική καινοτομία. Βελτιώνει την οδήγηση από κάθε άποψη: η αποδοτικότητα, η ευκολία στη χρήση και η ασφάλεια βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Οδηγική απόλαυση σημαίνει οδήγηση με απόλυτη ασφάλεια και ηρεμία.

Πέρα από τη δυναμική συμπεριφορά του πλαισίου, το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με πλήθος συστημάτων υποβοήθησης, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από το PEUGEOT 508: αυτόματο φρενάρισμα, έλεγχος και προειδοποίηση τυφλών σημείων, ενεργό cruise control και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας που δείχνει το δρόμο προς την αυτόνομη οδήγηση.

Εναρμονισμένοι με τις τελευταίες προδιαγραφές Euro6, οι κινητήρες εσωτερικής καύσεως διαθέτουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της μάρκας PEUGEOT και είναι όλοι εξοπλισμένοι με σύστημα Stop&Start και φίλτρο μικρο-σωματιδίων. Για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση και άνεση, ορισμένοι από αυτούς τους κινητήρες μπορούν να συνδυαστούν με το 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο τελευταίας γενιάς (EAT8).

Το PEUGEOT 2008 είναι επίσης και το πρώτο 100% ηλεκτρικό SUV της PEUGEOT, που προσφέρει πρόσβαση σε έναν νέο κόσμο αισθήσεων: υψηλού επιπέδου ασφάλεια, αθόρυβη λειτουργία, μηδενικούς κραδασμούς και ελευθερία οδήγησης σε περιοχές με περιορισμούς στην κυκλοφορία. Με αυτονομία 320χλμ. το SUV 2008 παρέχει το είδος των συγκινήσεων και της οδηγικής απόλαυσης, για τα οποία φημίζονται όλα τα μοντέλα της μάρκας.