To Pelion Summer Lab επιστρέφει για τρίτη χρονιά στη Μακρινίτσα

Το 5ο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL), θα φιλοξενηθεί για τρίτη χρονιά στη Μακρινίτσα από 28 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου στο ιστορικό κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου του χωριού. Το θερινό εργαστήρι πρόκειται για ακαδημαϊκή δράση με διεθνή ακτινοβολία που συγκεντρώνει συμμετέχοντες/ουσες και καθηγητές/τριες από όλο τον κόσμο. Διοργανώνεται υπό τη διεύθυνση της αναπληρώτριας καθηγήτριας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πηνελόπης Παπαηλία, με την υποστήριξη της Α.Μ.Κ.Ε. «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας» και του διεθνούς δικτύου Experimental Humanities Collaborative Network (EHCN).

Το φετινό εργαστήρι, που έχει θέμα Οικο-οντολογίες (Ec/o/ntologies), διερευνά πώς οι συζητήσεις, οι μέθοδοι και οι έρευνες που προκύπτουν από το αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο των Περιβαλλοντικών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Εnvironmental Humanities) θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συλλογικών απαντήσεων στις επείγουσες πλανητικές ανάγκες της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Το θερινό εργαστήρι οργανώνεται γύρω από δύο δημόσιες εκδηλώσεις: Ένα τριήμερο συμπόσιο «Παράξενος Καιρός: Οικολογίες της Αντίστασης και Επανόρθωσης», με καλλιτεχνικό και ακτιβιστικό πρόσημο (30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου, 2 Ιουλίου), το οποίο θα διεξάγεται στον Βόλο, τη Μακρινίτσα και τις Σταγιάτες, και κορυφώνεται με την ετήσια τελική δράση – «πείραμα» του θερινού εργαστηρίου, που σχεδιάζεται από τις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες: Φέτος, θα είναι ένας γεω-εντοπισμένος περίπατος βασισμένο στον ήχο, ο οποίος θα αναπτυχθεί μέσω συνεργατικής αφήγησης στα μονοπάτια της Μακρινίτσας και λάβει χώρα στις 7 Ιουλίου.

Το προφίλ του θερινού εργαστηρίου

Στόχος του 10ήμερου εντατικού προγράμματος του Pelion Summer Lab που αποτελεί πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι να συγκροτήσει μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων/ισσών, ερευνητριών, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και πολιτιστικών παραγωγών από τομείς όπως η ανθρωπολογία, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, η διεπιστημονική τέχνη, η λογοτεχνία, οι σπουδές φύλου, οι πολιτιστικές σπουδές και οι σπουδές νέων μέσων για εξερεύνηση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας.

Το πρόγραμμα δίνει παράλληλα την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να συνδυάσουν τις ακαδημαϊκές συζητήσεις του εργαστηρίου με τον τόπο φιλοξενίας εντάσσοντας στο πρόγραμμα σχετικές δράσεις. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Οργανωμένη ξενάγηση στον οικισμό και τα μνημεία του με έμφαση στην κοινωνική και οικονομική ιστορία και τις πολιτικές του πολιτισμού, προβολές ταινιών και συζητήσεις σχετικά με τη θεματική τους, ενώ σημαντικό ρόλο στο ακαδημαϊκό μέρος του προγράμματος καταλαμβάνει και η επαφή των συμμετεχόντων με το φυσικό περιβάλλον, το νερό και τις βρύσες, τις χιλιάδες ποικιλίες βοτάνων και τα δίκτυα μονοπατιών, τα οποία θα αποτελέσουν χώρους και αντικείμενα διδασκαλίας και προβληματισμού.

Δυναμική και πολυπολιτισμική ομάδα

Φέτος οι 30 συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές και φοιτήτριες στο εργαστήριο έρχονται για να συμμετάσχουν από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Συρία, το Μεξικό, την Κολομβία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Τουρκία δημιουργώντας μια δυναμική και πολυπολιτισμική ομάδα. Παράλληλα στο εργαστήριο θα διδάξουν καθηγητές/τριες και καλλιτέχνες από τα πανεπιστήμια Bard College και το New School for Social Research στη Νέα Υόρκη, το HEAD-Genève/Geneva School of Art and Design στην Ελβετία, το University College London στη Μεγάλη Βρετανία, University of Eastern Finland στη Φινλανδία, το University of Toronto στον Καναδά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, η διδακτική ομάδα φέτος αποτελείται από τους/τις: Vivien Sansour, Olga Cielemęcka, Gene Ray, Tom Western, Τζένη Μαρκέτου, Ισμήνη Γάτου, Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα Σιώτου, Πηνελόπη Παπαηλία και Γιώργο Μάντζιο, ενώ θα συμμετέχουν πολιτιστικές ομάδες όπως το Cine-Doc Βόλος και ακτιβιστικές ομάδες όπως η ομάδα Ελεύθερα Νερά – Συνέλευση Σταγιατών. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα διαμένουν σε ξενώνες της περιοχής.

Συμπόσιο

Όλες οι δράσεις του τριήμερου διεθνούς συμποσίου «Παράξενος Καιρός: Οικολογίες της Αντίστασης και Επανόρθωσης» («Strange Weather: Εcologies of Resistance and Repair»), το οποίο διοργανώνεται από το Pelion Summer Lab και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Ο σκοπός του συμποσίου είναι να φέρει σε επαφή και διάλογο τη διεθνή ομάδα φοιτητών και φοιτητριών του θερινού σχολείου με τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και με την τοπική κοινότητα – και αντιστρόφως.

Συγκεκριμένα, το συμπόσιο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30 Ιουνίου με τη διεξαγωγή ενός υβριδικού πάνελ που θα λάβει χώρα στο κτήριο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κτήριο Ματσάγγου) στις 17.00. To πάνελ, με συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών, καλλιτεχνών και ακτιβιστών, θα αφορά στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο των Περιβαλλοντικών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Environmental Humanities). Θα ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες αναφορικά με περιβαλλοντικές κρίσεις και μεταβολές σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Θα συζητηθούν πειράματα διαχείρισης πόρων ως κοινών (commons) και αμοιβαιότητας που ανάγονται σε φεμινιστικές, αντιαποικιακές, ιθαγενείς και μαύρες γενεαλογίες σκέψης και πρακτικής, σε συνομιλία με τοπικούς αγώνες φυσικών πόρων. Θα προβληματιστούμε επίσης σχετικά με το πώς αλλάζει – ή πρέπει να αλλάζει – η ατζέντα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών η ανταλλαγή και συνεργασία με τις φυσικές επιστήμες;

Το βράδυ του Σαββάτου 1 Ιουλίου στην αυλή του πρώην δημοτικού σχολείου στη Μακρινίτσα θα γίνει η δωρεάν προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου «Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη», παραγωγής 2017, σε συνεργασία με το Cine-Doc Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το τριήμερο συμπόσιο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Ιουλίου στις Σταγιάτες με την ημέρα αφιερωμένη στα τοπικά κινήματα της περιοχής με τοποθετήσεις τους και ενημέρωση για τους περιβαλλοντικούς αγώνες, συλλογική κουζίνα και συλλογική ακρόαση podcast που έχουν δημιουργήσει φοιτήτριες και φοιτητές των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Ιωαννίνων.

Ιστορία του θερινού εργαστηρίου, ένας θεσμός με διεθνή ακτινοβολία

Το θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab διοργανώθηκε για πρώτη φορά στον συνεδριακό χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Μονή Πάου Αργαλαστής το 2017 και ακολούθησαν ακόμη δύο εργαστήρια, ένα στα Χάνια Πηλίου και ένα στη Μακρινίτσα, μέχρι την αναγκαστική αναβολή του στα χρόνια της πανδημίας. Σε αυτά τα χρόνια κατάφερε να συγκροτήσει ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών επαφών συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέροντας ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλότατου επιπέδου χωρίς τακτική χρηματοδότηση και χάρη στη προσπάθεια των διοργανωτών να προσελκύσει και να φέρει να διδάξουν επιφανείς καθηγητές και καθηγήτριες από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στον Βόλο και το Πήλιο.

Αναφορικά με τη θεματολογία του θερινού εργαστηρίου, αυτή κάθε χρόνο διαφοροποιείται. Η πρώτη διοργάνωση το 2017 εστίασε σε σύγχρονες μορφές κυριαρχίας και διαφωνίας που έχουν θέσει τη δημοκρατία ως ιδεώδες -ή άλλοθι- και εξέτασε τρόπους διαφωνίας προς απολυταρχικά καθεστώτα, φασισμό και ξενοφοβία, και νεοφιλελεύθερη λιτότητα, σε πολλά μέρη του κόσμου. Το 2018 βασίστηκε στην ανάγνωση του παραδειγματικού «πειραματικού» μυθιστορήματος Frankenstein και επικεντρώθηκε σε οριακές εκδοχές του βίου, όπως αυτές ανακύπτουν στις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Το 2019 ασχολήθηκε με το κρίσιμο ζήτημα του πώς διαδικασίες όπως η συλλογή, διαχείριση και «εξόρυξη» δεδομένων μέσω αλγορίθμων έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης. Πέρσι, το 2022, μετά από απουσία 2 χρόνων λόγω πανδημίας, επέστρεψε με τη θεματική After/Lives. Προσέγγισε τη συνθήκη του να ζει κανείς σε ένα στοιχειωμένο από άδικους θανάτους κόσμο, καθώς και σε έναν κατεστραμμένο πλανήτη, μια συνθήκη που οξύνθηκε με την πανδημία, οργανωμένο σε τρεις ενότητες – Φα(ντα)σματικότητα (Spectrality), Ερείπωση (Ruination) και Επιβίωση (Survivance) – που σχετίζονται με διαφορετικούς, αλλά αλληλένδετους τρόπους, με το ξετύλιγμα ενός παρελθόντος, που δεν είναι ακριβώς παρελθόν, αλλά είναι και παρόν, στοχεύοντας στην αναζήτηση ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος. Φέτος, το 2023 φτάσαμε στην 5η χρονιά διοργάνωσης με την εξαιρετικά επίκαιρη θεματική Οικ/οντολογίες (Ec/o/ntologies) και το ζήτημα της περιβαλλοντικής κατάρρευσης – αλλά και τις προοπτικές για συλλογική και συνεργατική επιβίωση.

Όταν ξεκινούσε η διοργάνωση, χωρίς ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, κανείς από την οργανωτική ομάδα δεν περίμενε την αναπάντεχη επιτυχία που θα είχε τα επόμενα χρόνια, η οποία οφείλεται στη ζωντανή και πολυμελή κοινότητα που έχουμε φτιάξει σε ολόκληρο τον πλανήτη: Τους/ις συμμετέχοντες/ουσες που πέρασαν από το Pelion Summer Lab και μεταδίδουν τη σημασία των όσων συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι στο θερινό εργαστήριο και που κρατούν τις καλύτερες αναμνήσεις από ένα πρόγραμμα που πολλοί έχουν επισημάνει πως συνέβαλε ουσιαστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Η οργανωτική ομάδα δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του θεσμού.

Σύνδεσμοι: Ιστοσελίδα: https://www.pelionsummerlab.net/, Facebook: https://www.facebook.com/PelionSummerLab/, Instagram: https://www.instagram.com/pelionsummerlab/.