Το ντοκιμαντέρ «Ο Μανάβης» σήμερα στην «Εξωραϊστική» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βόλου 

Το Φεστιβάλ Βόλου 2019 φιλοξενεί την ταινία «Ο Μανάβης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου στον κινηματογράφο «Εξωραϊστική» σήμερα Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 21.15.

Ο Νίκος Αναστασίου, πλανόδιος μανάβης, με τη γυναίκα του Σοφία, από τη δεκαετία του 1980 κάνουν το ίδιο δρομολόγιο. Μία φορά την εβδομάδα, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ξεκινώντας από τα Τρίκαλα επισκέπτονται τα εγκαταλειμμένα χωριά της νοτιοδυτικής Πίνδου, μια διαδρομή 75 χιλιομέτρων. Τα τελευταία χρόνια τους βοηθάνε και τα δυο τους παιδιά. Ο Κώστας και ο Θύμιος.

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί το ταξίδι τους στις τέσσερις εποχές του χρόνου, το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα συναρπαστικό όσο και συγκινητικό οδοιπορικό σε μια άγνωστη πλευρά της Ελλάδας.

Βραβεύσεις: Audience Award for a Greek film over 45 at 15th Thessaloniki Documentary Festival (2013), Best Documentary Award, Greek Documentary Festival of Halkida 2013, Best Director Award, Greek Documentary Festival of Halkida 2013, Special Award «Solidarity» at the 57th Trento International Film Festival (Italy), Nomination for best documentary – Hellenic Film Academy, Special Mention – 20th Film Festival De La Lessinia, Special Mention – 2nd AegeanDocs International Documentary Film Festival, Mediterranean Film Festival, Rome, Italy, Official Selection.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία – σενάριο: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, διεύθυνση φωτογραφίας: Χάρης Φάρρος, συνεργάστηκε ο Γιώργος Ραχματούλιν, μοντάζ: Αποστόλης Αγρογιάννης, τελική μίξη: Βαγγέλης Φάμπας.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 5 ευρώ. Η προπώληση γίνεται στα Filippou cafe classique, 4 Εποχές καφέ και Μελάνι. Επικοινωνία: tickets@volosfestival.gr, https://www.facebook.com/volosfestival/.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Σάββατο 15 Ιουνίου: Άξιον Εστί, Αυτοσχεδιάστε Παίζοντας, Στέφανος Χυτήρης – Τάσος Στάμου – Γιώργος Ζιάρκας. Συμμετοχή: 8€. Καλειδοσκόπιο, Π. Μελά με Τ. Οικονομάκη, Elevation Improptu, Στέφανος Χυτήρης – Τάσος Στάμου – Γιώργος Ζιάρκας. Ελεύθερη είσοδος. Δευτέρα 17 Ιουνίου: Οργανισμός Λιμένος Βόλου, Parking – Εικαστικές Εγκαταστάσεις, Ο Ναός του Τεχνο-αστικού, Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου – Κώστας Τσιάχας – Νίνα Χατζηθεοφίλου. Ελεύθερη πρόσβαση. Η Έκπτωτη Προσδοκία, X-Square Design Lab (Χριστόφορος Κώνστας – Χρήστος Μαγγανάς). Ελεύθερη πρόσβαση. Τρίτη 18 Ιουνίου: Αχίλλειο Θέατρο, Πιερ Πάολο Παζολίνι, Γεωργία Καρυστινού με τον Ένκε Φεζολλάρι. Εισιτήριο: 10€ Γενική – 8€ Προπώληση. Τετάρτη 19 Ιουνίου: Χοντρό Μπιζέλι, Ένα βράδυ με τον Στάθη, Στάθης Μιλάνος. Ελεύθερη είσοδος. Πέμπτη 20 Ιουνίου: Αχίλλειο Θέατρο, Με.Σω, Δήμητρα Παπανικολάου – Χρήστος Σιτοκωνσταντίνου. Εισιτήριο: 5€ Γενική. Παρασκευή 21 Ιουνίου: Αχίλλειο Κινηματογράφος, ALPHA – MOVIE, Στάθης Αθανασίου. Εισιτήριο: 5€ Γενική. Σάββατο 22 Ιουνίου: Αχίλλειο Κινηματογράφος, Ευρυδίκη, Χρήστος Σχοίνας – Νίκος Φυτάς. 3€ γενική είσοδος. Κυριακή 23 Ιουνίου: Θεατράκι Αναύρου, Μουσικό Κουτί, Δήμητρα Παππά, Ομάδα Ομπρέλα. Ελεύθερη είσοδος. Τρίτη 25 Ιουνίου: Άξιον Εστί, Άλλη Μεριά, Το Σκλαβί, Κατερίνα Στάικου, Δη.Θε. Κηφισιάς – Act & Play. Εισιτήριο: 8€ ανά παιδί/συνοδός.