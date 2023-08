Το NoviCup by Novibet να γίνει θεσμός

Την επιθυμία το τουρνουά που διοργανώνει η ΠΑΕ Βόλος να αποτελέσει θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο εξέφρασε η Novibet, που είναι ο μεγάλος χορηγός. Για ενίσχυση του Ορφανοτροφείου και της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου θα διατεθούν τα έσοδα της διοργάνωσης.

Μεγάλο τουρνουά ποδοσφαίρου διοργανώνει ο Βόλος, το οποίο θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 7 μέχρι την Τετάρτη 9 Αυγούστου. Τα στελέχη της ΠΑΕ βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου όλα να λειτουργήσουν άψογα και μείνουν ευχαριστημένες και οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος.

Την επιθυμία το τουρνουά να αποτελέσει θεσμό στα ποδοσφαιρικά δρώμενα εξέφρασε η Novibet, Η εν λόγω εταιρεία, που αποτελεί τον μεγάλο χορηγό τόσο των «κυανέρυθρων» για φέτος, όσο και της διοργάνωσης, θέλει αυτό το τουρνουά να αναδείξει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τουρνουά φέρει την επωνυμία «NoviCup by Novibet».

Για το συγκεκριμένο θέμα η Novibet εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «H Novibet, είναι χορηγός του φιλανθρωπικού τουρνουά NoviCup by Novibet» που πραγματοποιείται στις 7 και 9 Αυγούστου, με τη συμμετοχή και των ομάδων Βόλου, Παναιτωλικoύ και Πανσερραϊκού και Αστέρα Τρίπολης. Η εταιρεία παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για προώθηση του υγιούς αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς και σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει ενεργά το τουρνουά που υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη του Βόλου, για καλό σκοπό.

Στόχος είναι το «NoviCup by Novibet» να αποτελέσει θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και να αναδείξει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των ομάδων. Παράλληλα, η Novibet υποστηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινότητα στέκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό του Ορφανοτροφείου Βόλου, παρέχοντας έμπρακτη ενίσχυση στο αξιόλογο έργο του οργανισμού.

Από τη μεριά της η ΠΑΕ Βόλος θέλει να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο για μία ακόμη φορά με τη διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Συγκεκριμένα, όπως τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος θα διεξαχθεί τουρνουά ποδοσφαίρου στον Βόλο, όπου όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε δύο ιδρύματα της πόλης και συγκεκριμένα στο Ορφανοτροφείο Βόλου και την ΕΛΕΠΑΠ Βόλου.

Το τουρνουά ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί το τριήμερο 7-9 Αυγούστου και εκτός από τον Βόλο, θα συμμετάσχουν ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναιτωλικός και ο Πανσερραϊκός.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και η είσοδος των φιλάθλων θα γίνεται από την 2η πεζογέφυρα. Εισιτήρια των αγώνων πωλούνται από το Ορφανοτροφείο Βόλου και από τα γραφεία του ιδρύματος ΕΛΕΠΑΠ, ενώ την ημέρα των αγώνων θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού σταδίου.

Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως εξής:

Δευτέρα 7 Αυγούστου

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (18.45, Πανθεσσαλικό)

Βόλος-Αστέρας Τρίπολης (21.00 (Πανθεσσαλικό)

Τετάρτη 9 Αυγούστου

Μικρός τελικός (18.45, Πανθεσσαλικό)

Μεγάλος τελικός (21.00, Πανθεσσαλικό).

* Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση, με το νικητή να αναδεικνύεται μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Μετά το τέλος του τουρνουά θα απονεμηθεί τρόπαιο στο νικητή της διοργάνωσης.