Το νέο φονικό trend στο TikTok – Νεκροί 4 νεαροί σε δυστύχημα με κλεμμένο αυτοκίνητο

Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις έφηβοι που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Μπάφαλο των ΗΠΑ, ενώ επιχειρούσαν μια πρόκληση του TikTok που ενθάρρυνε την κλοπή αυτοκινήτων – με μια νεαρή μητέρα μεταξύ των θυμάτων.

Οι Marcus Webster, 19 ετών, Swazine Swindle, 17 ετών, Kevin Payne, 16 ετών, και Ahjanae Harper, 14 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαίωσε την Τρίτη η δημοσιογράφος του WGRZ Claudine Ewing.

Ο οδηγός, 16 ετών, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο, ενώ ένας πέμπτος επιβάτης, ένα 14χρονο κορίτσι, νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο Erie County Medical Center.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter, ένας ντόπιος λέει ότι η Harper είχε πρόσφατα γεννήσει ένα κοριτσάκι. «Ήταν μια νεαρή μητέρα», θυμάται ο άνδρας. «Σίγουρα περνούσε πολύ χρόνο με την κόρη της».

The tragedy of the crash on the Scajaquada killed 4 young people. I’m learning more about the victims. The 14 y/o was a mother @WGRZ pic.twitter.com/LDZY6ldAm7

