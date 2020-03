Το Μεταναστευτικό κλονίζει την Ευρώπη: Έκτακτη σύγκληση συμβουλίων στην ΕΕ

Σε διαβουλεύσεις για έκτακτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τη Μετανάστευση βρίσκεται η ηγεσία της ΕΕ. Στις συνεννοήσεις εμπλέκονται η Πρόεδρος της Κομισιόν, ο Αντιπρόεδρος Μ. Σχοινάς, η Επίτροπος Μετανάστευσης, η Κροατική Προεδρία και ο Ελληνας Πρωθυπουργός. Επίσης, η Κομισιόν εξετάζει και τη δυνατότητα συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών, ύστερα από αίτημα το Έλληνα υπουργού Νίκου Δένδια.

Χθες αργά το βράδυ, με ανάρτησή της στο τουίτερ, η Πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «Ύψιστη προτεραιότητα (σ.σ. της Κομισιόν) αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η πλήρης στήριξή μας σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη στήριξη, μεταξύ άλλων μέσω της Frontex, στα χερσαία σύνορα».

The @EU_Commission and the @EUCouncil have been following closely and with concern the situation at the EU external borders with Turkey. @eucopresident Charles Michel and myself have been in permanent contact with PM Mitsotakis and PM Borissov. (1/2)

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 29, 2020