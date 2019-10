Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την διέλευση του κρουαζιερόπλοιου «Braemar» από τον Ισθμό της Κορίνθου, το μεσημέρι της Τετάρτης (9/10).

Με την διέλευσή του, το πελώριο σκαρί του στόλου «Fred. Olsen Cruise Lines», καταχωρήθηκε ως το μεγαλύτερο πλοίο που πέρασε ποτέ από την Διώρυγα της Κορίνθου .

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό πλοίο έχεις 195,92 μέτρα μήκος και μέσα σε αυτό ταξιδεύουν 1.200 επιβάτες οι οποίοι έζησαν την εμπειρία της δύσκολης διέλευσης.

More fantastic photos of #Braemar an her rather tight squeeze through the #CorinthCanal this morning! pic.twitter.com/aLlE5bCVVP

— Fred. Olsen Cruise Lines (@FredOlsenCruise) October 9, 2019