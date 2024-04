Το κόμικ με την πρώτη εμφάνιση του Σούπερμαν πωλείται σε τιμή ρεκόρ 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένα κόμικ του 1938 με την πρώτη εμφάνιση του Σούπερμαν πουλήθηκε για 6 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία την Πέμπτη, και έγινε το πιο ακριβό κόμικ όλων των εποχών, σύμφωνα με την Heritage Auctions, που διαχειρίστηκε την πώληση.

Ο οίκος δημοπρασιών το ονόμασε το «πιο σημαντικό κόμικ που κυκλοφόρησε ποτέ», καθώς σύστησε τον υπερήρωα με την κόκκινη μπέρτα και τη μπλε στολή στον κόσμο. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από 86 χρόνια κόστιζε μόλις 10 σεντς ανά τεύχος.

Only two other unrestored issues featuring Superman's first flight – or, at least, his first leap over a tall building – have ever graded higher. https://t.co/uiS8eM3eYn pic.twitter.com/VWPIvaR0Qu

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 4, 2024