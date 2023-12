Το Ισραήλ πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στη Γάζα – «Τρομοκράτες σας βλέπουμε, ερχόμαστε» λέει ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει σήμερα τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του πολέμου που κήρυξε για να «εξαλείψει» τη Χαμάς και μπορεί κατ’ αυτόν να κρατήσει «πολλούς μήνες» ακόμη, παρά τις ολοένα πιο έντονες ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση.

Ενώ, σε άλλη μια ένδειξη πως η σύρραξη προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν στην Ερυθρά Θάλασσα drones και πυραύλους που εκτόξευσαν οι σιίτες αντάρτες Χούτι της Υεμένης, που απειλούν ισραηλινά συμφέροντα σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Γαζαίους.

Στον παλαιστινιακό θύλακο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται σε «μάχες» στη «Χαν Γιούνις» (νότια), καθώς «επεκτείνουν» τις επιχειρήσεις τους στο κεντρικό του τμήμα, είπε χθες βράδυ ο εκπρόσωπός τους Ντανιέλ Χαγκαρί.

Διέταξαν οι άμαχοι να απομακρυνθούν από τον καταυλισμό αλ Μπουρέιτζ και τα περίχωρά του. Κάποιοι ήδη έφθασαν στη Ράφα, με αποσκευές στις οροφές αυτοκινήτων.

Palestinians living in Jabalia, the largest refugee camp in Gaza, say they struggle to find clean water amid a tight blockade of essential supplies and after weeks of Israeli bombardment and siege. Read more: https://t.co/30Sjr1Z8YA pic.twitter.com/RzitpL5gpF

— Reuters (@Reuters) December 26, 2023