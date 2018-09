Tο Γυμνάσιο Αγριάς ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Being a European»

Με την τελική διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών από πέντε χώρες ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα (από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου ) το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Being a European: find your way to the future – School, Job and Life in Europe», στην υλοποίηση του οποίου συμμετείχε το Γυμνάσιο Αγριάς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 25 μηνών (από 9/ 2016 έως και 9/2018). Στο διάστημα αυτό δεκαοκτώ μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου επισκέφθηκαν πόλεις και σχολεία του εξωτερικού. Εκτός από το Γυμνάσιο Αγριάς, στη σύμπραξη μετείχαν εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Πορτογαλία. Στόχος του προγράμματος ήταν, μέσω καινοτομικών προσεγγίσεων, να μεγιστοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, όσον αφορά την εξασφάλιση θέσης κατάρτισης και την επιλογή επαγγέλματος.

Η απολογιστική συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην πόλη Celle της Γερμανίας και διοργανώθηκε από το γερμανικό σχολείο Oberschule Westercelle, που ήταν ο συντονιστής των δράσεων. Σε αυτήν συμμετείχαν δύο καθηγήτριες του Γυμνασίου Αγριάς (Φιλίππου Βαρβάρα και Σάββα Αναστασία), καθώς και εκπρόσωποι των υπόλοιπων σχολείων της σύμπραξης. Η συμμετοχή του Ελληνικού σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρίθηκε απόλυτα θετική και αποφασίστηκε να συνεχιστούν παρόμοιες δραστηριότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων των μαθητών και τον εμπλουτισμό των εμπειριών και δεξιοτήτων τους.